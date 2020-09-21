Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Ввечері понеділка активісти “Суспільство майбутнього” (С14 після реорганізації) та “Основи майбутнього” (молодіжне крило руху С14 після реорганізації) провели під стінами будівлі МВС на вулиці Богомольця, 3 в Києві акцію протесту. Вони вимагали, аби міністру Авакову було вручено підозру “за роботу на ФСБ”.
Активісти вимагають притягнення міністра до відповідальності у зв’язку з його нібито візитом до “Союзу православних журналістів”, який протестувальники називають “російськими пропагандистами”, та через “злиту” справу щодо житомирянина Василя Муравицького, який працював на російське видання “Россия Сегодня” і був звинувачений у державній зраді (судові розгляди тривають).
Акція прилучена до очікуваного вручення підозр лідеру С14 Євгену Карасю та координатору руху Сергію Мазуру у зв’язку з пов’язаними подіями — нападом на офіс “Союзу православних журналістів” та нападом на адвоката Муравицького.
“Запрошуємо всіх чесних людей на обмін підозрами. Від патріотів Авакову – за роботу на ФСБ. Від Авакова патріотам – за протидію ФСБ”, — заявляли організатори акції в анонсі.
В акції взяли участь кілька десятків осіб. Деякі присутні на заході тримали плакати з меседжами проти міністра та політичних репресій.
Під час акції перед присутніми виступав Євген Карась.
В кінці акції протестувальники палили фаєри.
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