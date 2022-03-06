Українські воїни ліквідували під Миколаєвом батальонно-тактичну групу окупантів. Більшість зрадників були колишніми військовими України, проте у 2014 році перейшли на бік РФ у Криму.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

СБУ визначила поіменно кожного зрадника. Силовики чекали нагоди, аби покарати тих, хто спровокував тимчасову окупацію Криму. Проте виконати операцію через те, що вони переховувалися на півострові, було неможливим.

“Тепер путін допоміг СБУ притягнути винних до відповідальності – сам відправив зрадників на вірну смерть в Україну”, — додали у повідомленні.

При собі зрадники мали документи військових РФ. Тепер Служба безпеки отримала інформацію про таблицю позивних, номерів мобільних телефонів, флеш носіїв тощо. У них також вилучили SIM-картки та особисті документи російських загарбників.

“Список тих, на кого чекає правосуддя СБУ, поповнився. Докладаємо усіх зусиль, щоб усі вони були покарані! Разом переможемо!”, — резюмувала СБУ.