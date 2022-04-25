У Миколаївській області військові Збройних сил України відновили контроль над 5 населеними пунктами. Вони знаходяться неподалік від адміністративної межі Херсонщини.

Про це повідомило Оперативне командування “Південь”/Operational Command “South”.

У бік кордону з Миколаївською областю посилили розвідувальну активність. Зірвано спробу висування двох диверсійно-розвідувальних груп ворога нашими підрозділами. Ворог зазнавав втрат до 50 % складу ДРГ. Після цього окупанти відступили.

Загарбники продовжують артилерійсько-минометні обстріли мирного населення та позицій ЗСУ у Херсонській області.