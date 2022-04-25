Про це повідомило Оперативне командування “Південь”/Operational Command “South”.
У бік кордону з Миколаївською областю посилили розвідувальну активність. Зірвано спробу висування двох диверсійно-розвідувальних груп ворога нашими підрозділами. Ворог зазнавав втрат до 50 % складу ДРГ. Після цього окупанти відступили.
Загарбники продовжують артилерійсько-минометні обстріли мирного населення та позицій ЗСУ у Херсонській області.
Втрати російських військ складають 73 військових та 7 одиниць техніки. Зокрема було знищено зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцир С1”, автомобільна та броньована техніка.
- Нагадаємо, учорашній обстріл міста Кременчук (Полтавська область), на переконання виконувача обов’язків глави Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна, був найтяжчим із початку повномасштабної війни.
- Також розпочалася шістдесят перша доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Найгострішою є ситуація на Сході та Півдні України.
- Раніше виконавчий директор Bellingcat Христо Грозєв заявив, що з початку повномасштабного нападу, РФ втратила в Україні 90% своїх найкращих десантників.