Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Коли монтували обладнання для показу, з’явилася поліція, яка вимагала надати дозвіл на встановлення апаратури. Організатори, заздалегідь попередили правоохоронців про вуличну акцію. У “Демсокирі” заявили, що на силові структури натиснули безпосередньо із Нацбанку.
Великий екран та крісла для глядачів розмістили на вулиці Банковій, біля будівлі НБУ.
Фото: #Букви
У фільмі розповідають про розкрадання групою банкірів 40 мільйонів доларів вкладників “Терра Банку”. Кажуть, що учасником схеми є чинний голова Нацбанку Кирило Шевченко.
- 16 липня 2020 року Верховна Рада призначила Кирила Шевченка новим головою Національного банку України.
- Кирило Шевченко озвучив ключові плани на цій посаді. Він запевнив, що підтримує політику НБУ, “спрямовану на забезпечення макроекономічної, макрофінансової стабільності банківської системи”.