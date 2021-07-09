Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Коли монтували обладнання для показу, з’явилася поліція, яка вимагала надати дозвіл на встановлення апаратури. Організатори, заздалегідь попередили правоохоронців про вуличну акцію. У “Демсокирі” заявили, що на силові структури натиснули безпосередньо із Нацбанку.

Великий екран та крісла для глядачів розмістили на вулиці Банковій, біля будівлі НБУ.

Фото: #Букви

У фільмі розповідають про розкрадання групою банкірів 40 мільйонів доларів вкладників “Терра Банку”. Кажуть, що учасником схеми є чинний голова Нацбанку Кирило Шевченко.