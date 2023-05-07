Під нейтральним прапором – Міжнародна федерація гольфу допустила до змагань росіян та білорусів

Міжнародна федерація гольфу (IGF) дозволила спортсменам з РФ та РБ відновити участь в міжнародних змаганнях під нейтральним прапором.

Про це інформує пресслужба IGF.

Відповідне рішення ухвалила рада Міжнародної федерації гольфу. Так, повернення відбувається на тлі оновлених рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету, представленими наприкінці березня 2023 року.

Нині рішення стосується лише виступів гольфістів з Росії та Білорусі на міжнародних турнірах, проте не на Олімпіаді-2024.

Водночас спортсменів не допустять до змагань, якщо вони (стосується також обслуговуючого персоналу) пов’язані з армією чи органами нацбезпеки, підтримують війну проти України, або порушили антидопінгові вимоги.

Також в IGF зазначили, що ця позиція узгоджується з рішенням від березня 2022 року. У федерації висловили “абсолютну солідарність” з українськими спортсменами.

Зауважимо, 6 травня президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що МОК працює над тим, щоб допомогти спортсменам із російськими чи білоруськими паспортами повернутися до міжнародних спортивних змагань.