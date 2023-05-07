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Під нейтральним прапором – Міжнародна федерація гольфу допустила до змагань росіян та білорусів

Міжнародна федерація гольфу (IGF) дозволила спортсменам з РФ та РБ відновити участь в міжнародних змаганнях під нейтральним прапором.

Неділя, 7 травня 2023, 19:02
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Про це інформує пресслужба IGF.

Відповідне рішення ухвалила рада Міжнародної федерації гольфу. Так, повернення відбувається на тлі оновлених рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету, представленими наприкінці березня 2023 року.

Нині рішення стосується лише виступів гольфістів з Росії та Білорусі на міжнародних турнірах, проте не на Олімпіаді-2024.

Водночас спортсменів не допустять до змагань, якщо вони (стосується також обслуговуючого персоналу) пов’язані з армією чи органами нацбезпеки, підтримують війну проти України, або порушили антидопінгові вимоги.

Також в IGF зазначили, що ця позиція узгоджується з рішенням від березня 2022 року. У федерації висловили “абсолютну солідарність” з українськими спортсменами.

Зауважимо, 6 травня президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що МОК працює над тим, щоб допомогти спортсменам із російськими чи білоруськими паспортами повернутися до міжнародних спортивних змагань.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет розкритикував рішення України не допустити своїх спортсменів до відбіркових змагань на Олімпіаду-2024 у Парижі через участь росіян.

Нагадаємо, керівництво МОК (Міжнародного олімпійського комітету) дозволило росіянам виступати на змаганнях. Там вважають, що не варто “позбавляти права брати участь у змаганнях лише через паспорт”. У відповідь на це резидент України Володимир Зеленський закликав главу МОК відвідати Бахмут на Донеччині, аби переконатися “що нейтральності не існує”.

За словами міністра Кабміну Олега Немчінова, уряд планує заборонити українським спортсменам брати участь у змаганнях, де будуть виступати росіяни чи білоруси.

Нещодавно головний тренер команди Віталій Дуброва заявив, що збірна України з дзюдо ухвалила рішення бойкотувати головний старт змагального сезону, чемпіонат світу.

Теги: IGF, ізоляція росіян, ізоляція рф та рб, спортсмени, гольф

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