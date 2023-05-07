Під нейтральним прапором – Міжнародна федерація гольфу допустила до змагань росіян та білорусів

Про це інформує пресслужба IGF.
Відповідне рішення ухвалила рада Міжнародної федерації гольфу. Так, повернення відбувається на тлі оновлених рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету, представленими наприкінці березня 2023 року.
Нині рішення стосується лише виступів гольфістів з Росії та Білорусі на міжнародних турнірах, проте не на Олімпіаді-2024.
Водночас спортсменів не допустять до змагань, якщо вони (стосується також обслуговуючого персоналу) пов’язані з армією чи органами нацбезпеки, підтримують війну проти України, або порушили антидопінгові вимоги.
Також в IGF зазначили, що ця позиція узгоджується з рішенням від березня 2022 року. У федерації висловили “абсолютну солідарність” з українськими спортсменами.
Зауважимо, 6 травня президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що МОК працює над тим, щоб допомогти спортсменам із російськими чи білоруськими паспортами повернутися до міжнародних спортивних змагань.
Раніше Міжнародний олімпійський комітет розкритикував рішення України не допустити своїх спортсменів до відбіркових змагань на Олімпіаду-2024 у Парижі через участь росіян.
Нагадаємо, керівництво МОК (Міжнародного олімпійського комітету) дозволило росіянам виступати на змаганнях. Там вважають, що не варто “позбавляти права брати участь у змаганнях лише через паспорт”. У відповідь на це резидент України Володимир Зеленський закликав главу МОК відвідати Бахмут на Донеччині, аби переконатися “що нейтральності не існує”.
За словами міністра Кабміну Олега Немчінова, уряд планує заборонити українським спортсменам брати участь у змаганнях, де будуть виступати росіяни чи білоруси.
Нещодавно головний тренер команди Віталій Дуброва заявив, що збірна України з дзюдо ухвалила рішення бойкотувати головний старт змагального сезону, чемпіонат світу.
- Міністр спорту Румунії Едуард Новак повідомив, що його країна підтримує повне виключення російських та білоруських спортсменів з Олімпійських ігор 2024 року. Він виступив за підтримку та допомогу українським спортсменам
- Також міська голова Парижа Анн Ідальго змінила свою позицію щодо участі росіян в Олімпіаді-2024. На її думку, РФ потрібно заборонити участь у змаганнях, допоки “триває війна в Україні”.
- 6 лютого Олімпійський комітет Чехії розкритикував пропозицію Міжнародного олімпійського комітету допустити до участі в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі російських і білоруських спортсменів під нейтральним прапором.
- Український ексфутболіст та тренер Андрій Шевченко закликав МОК не допускати до змагань російських та білоруських спортсменів. На його думку, такі дії можуть стати сигналом для світової спільноти про нібито завершення війни в Україні.
- Представник Асоціації спортсменів Німеччини Максиміліан Кляйн зазначив, що спортсмени ФРН виступають проти допуску росіян та білорусів до міжнародних змагань через агресивну війну, розв’язану Росією проти України.