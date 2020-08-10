Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Акція під назвою “Прокурватура: совість – у розшуку!” було організована сумісно об’єднанням “Рух опору капітуляції”, активістом та блогером Сергієм Стерненком та ініціативами “Free Dr Kuzmenko” та “Free Riff”, спрямованих на підтримку фігурантів “справи Шеремета”. В ній взяли участь близько ста осіб.
Учасники акції виступили проти переслідування активіста Сергія Стерненка, ветерана Андрія Антоненка і волонтерки Юлії Кузьменко та інших активістів на патріотів.
“На сьогодні ніхто не може почуватися захищеним. Бездоказові звинувачення, безпідставні судові процеси, переслідування людей з проукраїнською позицією та толерування агентів впливу країни-окупанта. Все це складає сумну картину сучасної України. І жодна з цих дій неможлива без продажних суддів та слухняних “стовідсотково своїх” прокурорі”, — зазначили організатори акціх.
Мітингувальники скандували “Свободу політв’язням”, “Аваков чорт”, “Венедіктову у відставку” та інші лозунги, та палили фаєри.
Активісти заявляють, що переслідування патріотів відбувається в той час, коли розгортається “один з найбільших корупційних скандалів часів Незалежності”. Йдеться про корупційний скандал в Окружному адмінсуді Києва.
“Зараз важливо не дозволити “спустити на гальмах” резонансні справи проти патріотів. Так само необхідно продовжувати тиск на правоохоронні органи у резонансних корупційних справах високопосадовців”, — вважають активісти.
- Як повідомлялося раніше, голова ОАСК Павло Вовк, його заступник, п’ятеро суддів ОАСК, голова Державної судової адміністрації України Зеновій Холоднюк та ще 4 осіб (загалом 12) підозрюються в створенні злочинної організації, яка діяла в інтересах політиків і бізнес-кіл та мала на меті захоплення державної влади.
- Національне антикорупційне бюро розсекретило матеріали слідчих дій і деталі злочинів, в яких підозрюється голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк та ще 11 осіб. #Букви розповідали про це у деталях.
- Загалом у рамках кримінального провадження, за яким було проведено обшуки в Окружному адміністративному суді міста Києва, НАБУ оголосило 12 підозр.