У понеділок, 10 серпня, під стінами Офісу генпрокурора на вулиці Різницькій в Киеве вимагали відставки очільниці відомства Ірини Венедіктової та припинення переслідування патріотів.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Акція під назвою “Прокурватура: совість – у розшуку!” було організована сумісно об’єднанням “Рух опору капітуляції”, активістом та блогером Сергієм Стерненком та ініціативами “Free Dr Kuzmenko” та “Free Riff”, спрямованих на підтримку фігурантів “справи Шеремета”. В ній взяли участь близько ста осіб.

Учасники акції виступили проти переслідування активіста Сергія Стерненка, ветерана Андрія Антоненка і волонтерки Юлії Кузьменко та інших активістів на патріотів.

“На сьогодні ніхто не може почуватися захищеним. Бездоказові звинувачення, безпідставні судові процеси, переслідування людей з проукраїнською позицією та толерування агентів впливу країни-окупанта. Все це складає сумну картину сучасної України. І жодна з цих дій неможлива без продажних суддів та слухняних “стовідсотково своїх” прокурорі”, — зазначили організатори акціх.

Мітингувальники скандували “Свободу політв’язням”, “Аваков чорт”, “Венедіктову у відставку” та інші лозунги, та палили фаєри.

Активісти заявляють, що переслідування патріотів відбувається в той час, коли розгортається “один з найбільших корупційних скандалів часів Незалежності”. Йдеться про корупційний скандал в Окружному адмінсуді Києва.