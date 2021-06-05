У суботу, 5 червня, під Офісом Президента відбувся мітинг "Тисни, аби не тиснули на тебе" проти нападів на ЛГБТ-спільноту. Акція не обійшлась без контракції радикалів

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Учасники акції протестували проти свавілля радикалів та саботажу з боку поліції. Зокрема, вони вимагали негайного розслідування нападів радикалів на ЛГБТ та феміністичні події, активісток та організації та зміни керівництва МВС, яке систематично ігнорує звернення та заяви ЛГБТ-спільноти, затягує та закриває справи щодо нападів радикалів.

Активісти також закликали Верховну Раду ухвалити законопроєкт №5488, який визначає нетерпимість як відкрите, упереджене, негативне ставлення стосовно категорії осіб, відмінних за такими ознаками, як раса, колір шкіри, політичні, релігійні та інші переконання, статева приналежність, вік, інвалідність, етнічне та соціальне походження, громадянство, сімейний і майновий стан, сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність, місце проживання, мова та іншими ознаками. Проєкт пропонує додати до обтяжуючих обставин за адміністративне правопорушення вчинення правопорушення з мотивів нетерпимості.

За даними центра прав людини Zmina, у 2020 році сталося понад 100 випадків нападів та переслідувань активісток й активістів. Тільки за останній тиждень радикальні угруповання здійснили чотири напади.

Так, в суботу 29 травня в Києві понад 20 чоловіків в масках та балаклавах увірвалися на територію комьюніті-центру ГО “Інсайт”, викрикували дискримінаційні гасла та погрози, залякуючи гостей та організаторів. В той самий час в Одесі близько 20 людей намагалися зірвати дискусію про права жінок, яку організувала ГО “Інсайт” разом із місцевими активістами. Після атаки заходу стався напад на офіс ЛГБТ-організації “Ліга” в Одесі, де було розбито кілька вікон.

Крім того, 27 травня в Києві молодики розбили вікно та кидали димові шашки в приміщення, де проходила прем’єра документального фільму “Будьмо, гей! Діалоги про гідність”.

Паралельно з сьогоднішньою акцією ЛГБТ-спільноти проходила контракція радикалів. Зокрема, вони заявляють, що законопроєкт №5488 — це “інструмент розправи над неугодними сьогодні”, а основна його задача — руйнація фундаменту сім’ї.

На переконання радикалів, “все це — наслідок Майдану, тому необхідно переглянути його значення”.