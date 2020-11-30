У дворі перед Офісом президента почали облаштовувати зимовий каток. Ковзанка біля Офісу Зеленського стала традиційною.

Про це повідомляють #Букви.

Так, біля будівлі ОП з’явилися матеріали для створення зимового катка. Працівники взялися до виконання завдання.

До речі, у 2019 році під Офісом президента також облаштовували каток. Тоді він користувався неабиякою популярністю у киян. Цьогоріч традицію вирішили продовжити.