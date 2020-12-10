Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Велику ялинку під ОПУ доставили в спеціальному “горщику”, який служить для неї опорою.
За допомогою піднімного крана її перевернули з горизонтального положення у вертикальне. Іграшок на ялинці поки немає.
Варто зазначити, що поряд під ОПУ облаштовують зимову ковзанку.
Відтак, ялинка, ймовірно, має створити новорічний настрій для відвідувачів ковзанки, глави держави Володимира Зеленського та співробітників ОПУ.
Під ОП також встановили ялиночку, щоб подарувати президенту і ко трохи святкового настрою 💚 pic.twitter.com/h7jxgxUhQq
— Букви (@Bykvu) December 10, 2020
- У четвер, 10 грудня, в Києві на вулиці Банковій – навпроти Офісу президента України – відбулася акція протесту проти підвищення акцизів на електронні сигарети.