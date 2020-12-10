У четвер, 10 грудня, в центрі Києва під Офісом президента України (вулиця Банкова) встановили новорічну ялинку.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Велику ялинку під ОПУ доставили в спеціальному “горщику”, який служить для неї опорою.

За допомогою піднімного крана її перевернули з горизонтального положення у вертикальне. Іграшок на ялинці поки немає.

Варто зазначити, що поряд під ОПУ облаштовують зимову ковзанку.

Відтак, ялинка, ймовірно, має створити новорічний настрій для відвідувачів ковзанки, глави держави Володимира Зеленського та співробітників ОПУ.

Під ОП також встановили ялиночку, щоб подарувати президенту і ко трохи святкового настрою 💚 pic.twitter.com/h7jxgxUhQq — Букви (@Bykvu) December 10, 2020