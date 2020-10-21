У середу, 21 жовтня, Під офісом президента України відбулася акція “Ті, що терплять. Розмова з президентом про медичний канабіс”.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Близько ста осіб зібралися на Банковій, аби привернути увагу до того, що влада за останній рік не зробила жодних кроків для реалізації положень Стратегії державної політики щодо врегулювання наукових досліджень канабіноїдів, як анальгетиків та інших лікарських засобів. Крім того, учасники зазначають, що владою було заблоковано розв’язання питання доступу важкохворих до препаратів медичного канабісу.

Назва акції є посиланням до заяви президента Володимира Зеленського щодо легалізації канабісу, яку він зробив минулого жовтня на пресмарафоні.

“Зараз мова не йде про легалізацію канабісу. Але я знаю, що дуже багато людей хоче займатися цим бізнесом в Україні. Але ми можемо розглядати це лише після того, як ми будемо знати, що ми дійсно говоримо про медичну марихуану. Я не хочу, щоб нам завтра сказали, що ми дозволили всім займатися наркотиками. Навіщо нам це? У нас дуже багато проблем. Мені здається так. Ті, хто хочуть, потерплять”, — казав він.

На акції було озвучено звернення українських пацієнтів, які “терплять” і чекають на легалізацію медичного канабісу, під твори Сєрґєя Рахманінова, Фредеріка Шопена, Філіпа Ґласа, Франца Шуберта у виконанні Evening Joy Quartet

“У пацієнтів, які очікують препаратів медичного канабісу, владою вкрадено рік. Законопроєкту так і не зареєстровано, паралізовано відповідні ініціативи уряду. Замість вирішення питання тема медичного канабісу стає предметом інформаційних спекуляцій”, — зауважують організатори акції.