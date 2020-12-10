У четвер, 10 грудня, в Києві на вулиці Банковій – навпроти Офісу президента України – відбулася акція протесту проти підвищення акцизів на електронні сигарети.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Учасники акції принесли з собою плакати з гаслами такого змісту: “COVID вбиває людей, держава – бізнес”, “Дайте реалізувати закуплений товар”, “Помилка комітету – смерть індустрії”, “Вейп – не тютюн!”, “#SaveVape” та інші.

З ними вони стояли навпроти вікон Офісу Володимира Зеленського.

Як пояснив у коментарі #Буквам учасник акції, один із засновників ГО “Союз вейперів” на ім’я Сергій, протестувальники виступили за відтермінування підвищення акцизів на електронні сигарети.

Так, із 1 січня 2021 року буде запроваджено акциз на рідини для електронних сигарет. Протестувальники вимагають відтермінування на півроку (воно було передбачено в законопроєкті №4101, проте народні депутати його так і не розглянули).

Відтак, із 1 січня “в близько 4,5 тис. роздрібних точок весь закуплений товар буде незаконним”. Товар торговці вже закупили, і тепер вони вимагають відтермінування, щоб підготуватися до нових норм.

Варто зазначити, що акція проходила на тлі встановлення біля ОПУ новорічної ялинки.

Як раніше писали #Букви, з 1 січня 2021 року передбачено підвищення ставки акцизного податку на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) у 4 рази.

Крім того, з 1 січня 2021 року запроваджується оподаткування рідин для електронних сигарет із ставкою податку 3000 грн за 1 літр. Додатково передбачається маркування рідин, що використовуються в електронних сигаретах, марками акцизного податку, проте відповідний перехідний період для виробників та імпортерів такої продукції не передбачений.