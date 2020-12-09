Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Сьогодні, 9 грудня, в Міжнародний день боротьби з корупцією кілька десятків активістів зібралися під стінами Офісу президента. Акція мала назву “Дезінфекція Банкової”.
Активісти наголосили, що заступник голови ОПУ Олег Татаров мав бути люстрований, а також може бути причетний до корупційних схем. Очільник ОПУ Андрій Єрмак попри це взяв його на посаду заступника, а генпрокурорка Ірина Венедіктова згідно з заявами НАБУ завадила врученню Татарову підозри у справі “Укрбуду”. Зважаючи на це, всі вони, на думку активістів, мають бути звільнені.
“Нам набридло, що Президент годує країну обіцянками боротьби з корупцією, поки його люди відверто прикривають один одного. Президент повинен негайно дезінфікувати свій офіс та найближче оточення: звільнити Татарова; Єрмака, що його привів; та звернутися до парламенту з поданням на звільнення Венедіктової, яка прикриває вже не першого корупціонера”, — заявляли організатори акції.
Зазначене активісти виклали у зверненні до президента Володимира Зеленського, підписи під яким збирали на акції. Звернення прийняв представник Офісу, що вийшов до активістів.
- 2 грудня Національне антикорупційне бюро звинуватило Офіс генпрокурора у перешкоджанні притягненню винних до відповідальності у справі про заволодіння майном Нацгвардії шляхом раптової зміни прокурорів. За інформацією журналіста, головного редактора видання “Цензор.НЕТ” Юрія Бутусова, напередодні заміни прокурорів за цією справою НАБУ планувало оголосити підозру заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову.
- Офіс генпрокурора запевняє, що Венедіктова змінила групу прокурорів на нову, до якої увійшла і вона сама, через резонанс справи “з метою забезпечення швидкого, повного, неупередженого, всебічного та ефективного дослідження”.
- Детальніше про справу “Укрбуду” та Олега Татарова — в матеріалі #Букв.