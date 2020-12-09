На Банковій вимагали звільнення "корумпованих посадовців та тих, хто їх прикриває". Йдеться про очільників Офісу президента та генеральну прокурорку.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Сьогодні, 9 грудня, в Міжнародний день боротьби з корупцією кілька десятків активістів зібралися під стінами Офісу президента. Акція мала назву “Дезінфекція Банкової”.

Активісти наголосили, що заступник голови ОПУ Олег Татаров мав бути люстрований, а також може бути причетний до корупційних схем. Очільник ОПУ Андрій Єрмак попри це взяв його на посаду заступника, а генпрокурорка Ірина Венедіктова згідно з заявами НАБУ завадила врученню Татарову підозри у справі “Укрбуду”. Зважаючи на це, всі вони, на думку активістів, мають бути звільнені.

“Нам набридло, що Президент годує країну обіцянками боротьби з корупцією, поки його люди відверто прикривають один одного. Президент повинен негайно дезінфікувати свій офіс та найближче оточення: звільнити Татарова; Єрмака, що його привів; та звернутися до парламенту з поданням на звільнення Венедіктової, яка прикриває вже не першого корупціонера”, — заявляли організатори акції.

Зазначене активісти виклали у зверненні до президента Володимира Зеленського, підписи під яким збирали на акції. Звернення прийняв представник Офісу, що вийшов до активістів.