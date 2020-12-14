Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Днями на Банковій почали облаштовують зону до новорічних та різдвяних свят. Раніше вже привезли ялинку. Примітно, що це жива ялинка (на відміну від штучної головної новорічної ялинки України, встановленої на Софійській площі).

Перед вихідними прямо під вікнами Офісу з’явилася велика карусель.

Тепер тривають приготування ковзанки. Лід вже залили, встановлено каркаси бортів.

На балконах Офісу вже можна побачити ялинки, проте вони поки не прикрашені.

Раніше Національна поліція України повідомила про посилення заходів безпеки біля Офісу президента у зв’язку з облаштуванням святкової зони.