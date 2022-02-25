Про це повідомляє пресслужба сухопутних військ Збройних Сил України у Facebook.

На опублікованому до допису відео зображені тіла військових та знешкоджена військова техніка. Публікація має позначку 18+ через “вміст чутливого характеру”.

Водночас у сухопутних військах повідомляють, що управління та наведення російської авіації здійснюється літаками типу А-50 з території Мінської області у повітряному просторі Білорусі й Криму. Мета – залякати населення України.

Ворог все частіше вибирає для ураження об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки”, – зазначено у повідомлені.

Також відомо, що на білоруському аеродромі “Гомель” здійснили посадку російські Іл-76 з десантниками на борту.

Зокрема через ушкодження злітної смуги аеродрому Гостомель, противник вирішив висуватись своїм ходом з території Білорусі в напрямку Гомель-Чернігів-Київ.

На Сіверщині військові по річці Білоус зупинили противника. Зараз ворог, отримавши гідну відсіч оборонців Чернігова, намагається обійти місто та здійснити наступ на столицю. З цією ж метою, наступу на Київ, не рахуючись з втратами, ворог рветься на напрямку Козелець-Бровари та напрямку Конотоп-Ніжин-Київ.

Повідомляється про втрату міста Конотоп.

На півдні противник продовжує здійснювати свої загарбницькі плани вийшов на рубіж Херсон, Нова Каховка, Каховка з метою утримання дамби Північнокримського каналу для забезпечення водою тимчасово окупованого півострова Крим.

Зазначається про ведення боїв за українське місто Мелітополь.

На Донецькому напрямку без змін: противник успіху не має, мети виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей не досяг. Не припиняє обстріли підрозділів об’єднаних сил.

На Слобожанщині в районах Харкова та Валуйків підрозділи зі складу сил оборони продовжують ведення оборонних боїв. Наразі зупинили противника та закріпились по визначеному рубежі.