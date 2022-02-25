У Херсонській області під Олешками Збройні Сили України розбили групу російських окупаційних військ. Однак російські окупанти продовжують наступальну операцію проти України на обраних напрямках із застосуванням високоточної зброї дальньої дії та оперативно-тактичної авіації.

Про це повідомляє пресслужба сухопутних військ Збройних Сил України у Facebook.

На опублікованому до допису відео зображені тіла військових та знешкоджена військова техніка. Публікація має позначку 18+ через “вміст чутливого характеру”.

Водночас у сухопутних військах повідомляють, що управління та наведення російської авіації здійснюється літаками типу А-50 з території Мінської області у повітряному просторі Білорусі й Криму. Мета – залякати населення України.

Ворог все частіше вибирає для ураження об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки”, – зазначено у повідомлені.

Також відомо, що на білоруському аеродромі “Гомель” здійснили посадку російські Іл-76 з десантниками на борту.

Зокрема через ушкодження злітної смуги аеродрому Гостомель, противник вирішив висуватись своїм ходом з території Білорусі в напрямку Гомель-Чернігів-Київ.

На Сіверщині військові по річці Білоус зупинили противника. Зараз ворог, отримавши гідну відсіч оборонців Чернігова, намагається обійти місто та здійснити наступ на столицю. З цією ж метою, наступу на Київ, не рахуючись з втратами, ворог рветься на напрямку Козелець-Бровари та напрямку Конотоп-Ніжин-Київ.

Повідомляється про втрату міста Конотоп.

На півдні противник продовжує здійснювати свої загарбницькі плани вийшов на рубіж Херсон, Нова Каховка, Каховка з метою утримання дамби Північнокримського каналу для забезпечення водою тимчасово окупованого півострова Крим.

Зазначається про ведення боїв за українське місто Мелітополь.

На Донецькому напрямку без змін: противник успіху не має, мети виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей не досяг. Не припиняє обстріли підрозділів об’єднаних сил.

На Слобожанщині в районах Харкова та Валуйків підрозділи зі складу сил оборони продовжують ведення оборонних боїв. Наразі зупинили противника та закріпились по визначеному рубежі.