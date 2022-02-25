Про це повідомляє пресслужба сухопутних військ Збройних Сил України у Facebook.
На опублікованому до допису відео зображені тіла військових та знешкоджена військова техніка. Публікація має позначку 18+ через “вміст чутливого характеру”.
Водночас у сухопутних військах повідомляють, що управління та наведення російської авіації здійснюється літаками типу А-50 з території Мінської області у повітряному просторі Білорусі й Криму. Мета – залякати населення України.
Ворог все частіше вибирає для ураження об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки”, – зазначено у повідомлені.
Також відомо, що на білоруському аеродромі “Гомель” здійснили посадку російські Іл-76 з десантниками на борту.
Зокрема через ушкодження злітної смуги аеродрому Гостомель, противник вирішив висуватись своїм ходом з території Білорусі в напрямку Гомель-Чернігів-Київ.
На Сіверщині військові по річці Білоус зупинили противника. Зараз ворог, отримавши гідну відсіч оборонців Чернігова, намагається обійти місто та здійснити наступ на столицю. З цією ж метою, наступу на Київ, не рахуючись з втратами, ворог рветься на напрямку Козелець-Бровари та напрямку Конотоп-Ніжин-Київ.
Повідомляється про втрату міста Конотоп.
На півдні противник продовжує здійснювати свої загарбницькі плани вийшов на рубіж Херсон, Нова Каховка, Каховка з метою утримання дамби Північнокримського каналу для забезпечення водою тимчасово окупованого півострова Крим.
Зазначається про ведення боїв за українське місто Мелітополь.
На Донецькому напрямку без змін: противник успіху не має, мети виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей не досяг. Не припиняє обстріли підрозділів об’єднаних сил.
На Слобожанщині в районах Харкова та Валуйків підрозділи зі складу сил оборони продовжують ведення оборонних боїв. Наразі зупинили противника та закріпились по визначеному рубежі.
- Нагадаємо, що наразі спостерігається складна ситуація на півдні України. Росіяни атакували прикордонні пункти на Азовському морі. Продовжуються бої в Сумській області, зокрема в обласному центрі.
- Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що Київ не атакували настільки маштабно з 1941 року – провівши паралель з нацисткою Німеччиною.
- У Північноатлантичному альянсі схвалили рішення 25 лютого скликати терміновий саміт. Головною темою буде російська агресія проти України.
- У Державній прикордонній службі України сповістили, що, попередньо, російські бойовики вдарили ракетами по прикордонному підрозділу в Запорізькій області.
- На чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону та відбити прорив російських військ.