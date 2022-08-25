У столиці Латвії, всупереч протестам численної російськомовної громади, 25 серпня завершено демонтаж найбільшого монумента радянської доби в країнах Балтії – пам'ятника солдатам радянської армії – визволителям Латвії від німецько-фашистських загарбників у парку Перемоги.

Про це повідомляє DW.

Під оплески та схвальні вигуки присутніх на землю впав 79-метровий обеліск із зірками — останній елемент меморіального комплексу. Демонтаж пам’ятника тривав три дні. 23 серпня прибрали статуї трьох воїнів, а 24 серпня демонтували жіночу фігуру. Меморіальний комплекс у парку Перемоги в Ризі фактично перетворився на місце збору прихильників Кремля, які проживають у Латвії.

Цей пам’ятник встановили у 1985 році до 40-х роковин від дня перемоги СРСР над нацистською Німеччиною. Для багатьох жителів Латвії комплекс, однак, був нагадуванням про майже 50-річну радянську окупацію, що завершилася лише 1991 року. Російська меншість, що становить близько третини населення Латвії, протягом багатьох днів протестувала проти знесення пам’ятника. Рішучий протест також висловив уряд РФ.

Президент Латвії Егілс Левітс привітав демонтаж меморіального комплексу.

“Цей пам’ятник був постійним нагадуванням про нашу окупацію і пов’язані з нею долі багатьох людей — депортації та репресії. Нам не потрібна така пам’ятка”, – зазначив він.

Мер Риги Мартін Стакіс також привітав демонтаж пам’ятника, він назвав цю подію “історичним моментом для Риги та всієї Латвії”. У Латвії на тлі російського збройного вторгнення в Україну ухвалено рішення демонтувати до 15 листопада всі об’єкти, які славлять тоталітарний режим.