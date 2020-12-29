Про це повідомляє газета Le Monde.
На могилах були написи “Biobananas” (“Біобанани”) і “Charles” (“Чарльз”). При цьому не помічено жодних антисемітських слів, а єврейське кладовище, розташоване неподалік, не постраждало.
Префектура Сени та Марна рішуче засудила наругу з могил та закликала правоохоронні органи швидко виявити злочинців.
Мер Фонтенбло назвав цей вчинок обурливим.
“Підлі та огидні дії, на які я подам скаргу. Наше кладовище ніколи не було метою подібних злочинів”, – написав він у Twitter.
Зазначається, що прокуратура Фонтенбло вже почала розслідування.
- У вересні у Головному управлінні поліції в Миколаївській області заявили про те, що за фактом пошкодження пам’ятника жертвам Голокосту розпочато розслідування.