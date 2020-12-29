У французькому місті Фонтенбло вандали осквернили свастиками надгробки 67 могил. При цьому єврейське кладовище, розташоване неподалік, не постраждало.

Про це повідомляє газета Le Monde.

На могилах були написи “Biobananas” (“Біобанани”) і “Charles” (“Чарльз”). При цьому не помічено жодних антисемітських слів, а єврейське кладовище, розташоване неподалік, не постраждало.

Префектура Сени та Марна рішуче засудила наругу з могил та закликала правоохоронні органи швидко виявити злочинців.

Мер Фонтенбло назвав цей вчинок обурливим.

“Підлі та огидні дії, на які я подам скаргу. Наше кладовище ніколи не було метою подібних злочинів”, – написав він у Twitter.

Зазначається, що прокуратура Фонтенбло вже почала розслідування.