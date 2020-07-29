Сьогодні, 29 липня, під будівлею Печерського райсуду відбулася акція на підтримку ветеранів АТО - Сергія Тамаріна, Олександра Волкова та Юрія Каплі, проти яких колишній радник секретаря РНБО Сергій Сивоха подав позов "через зрив презентації його Національної платформи примирення".

Про це розповідає кореспондент #Букв.

На засіданні адвокатами було заявлено відвід судді через понад 20 порушень, допущених під час досудового розслідування.

На цьому засідання завершилося, а сам відвід буде розглянутий найближчим часом.

Фото: Євген Краєвий, #Букви

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Нагадаємо, що Сергій Сивохо на своїй сторінці у Facebook написав, що в Україні 19 лютого 2020 року запустять Національну платформу примирення і єдності, покликану почати продуктивний і мирний діалог по обидва боки розмежування на Донбасі.

Він прикріпив до свого повідомлення відеоролик, в якому заявив, що “завдання визначені” і починається робота.

Пізніше Сергій Сивохо вирішив перенести презентацію Національної платформи примирення і єдності через атаку бойовиків. Так, під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій і здійснили спробу просування через лінію розмежування. Бойові дії відбувалися в Луганській області з самого ранку – поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний (неподалік від Золотого).

12 березня Сергія Сивохо силою виштовхали з презентації Національної платформи примирення з Донбасом під крики “ворог України”. Представник РНБО намагався вийти з приміщення, але по дорозі його штовхнули і він впав. Тоді поліція Києва затримала 15 осіб.

13 березня стало відомо, що поліції планує оголосити підозри трьом ветеранам за зрив презентації Сивохо – Сергію Тамаріну, Олександру Волкову та Юрію Каплі.