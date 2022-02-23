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Під посольством РФ у Лондоні відбулася акція підтримки України проти агресії РФ

У Лондоні, під будівлею російського посольства відбулася акція підтримки України на тлі агресії РФ. У заході взяли участь українці, білоруси та росіяни.

Четвер, 24 лютого 2022, 00:22
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Десятки людей, що зібралися під посольством, тримали прапори України, плакати з закликами спинити “путінський терор” та співали пісні. Зокрема, “Я не здамся без бою” українського гурту “Океан Ельзи”.

Своєю чергою, учасники акції з Білорусі попросили українців “не дивитися на них зверхньо”, адже вони стараються боротися з диктатурою Лукашенка щодня.

“Давайте разом переможемо”, – зазначила у дописі активістка Ольга Стежко.

Теги: #StandWithUkraine, агресія РФ, Білорусь, Велика Британія, підтримка України, посольство РФ, Росія, Україна, Лондон

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