Під посольством РФ у Лондоні відбулася акція підтримки України проти агресії РФ

У Лондоні, під будівлею російського посольства відбулася акція підтримки України на тлі агресії РФ. У заході взяли участь українці, білоруси та росіяни.

Про це повідомляють #Букви.

Десятки людей, що зібралися під посольством, тримали прапори України, плакати з закликами спинити “путінський терор” та співали пісні. Зокрема, “Я не здамся без бою” українського гурту “Океан Ельзи”.

Своєю чергою, учасники акції з Білорусі попросили українців “не дивитися на них зверхньо”, адже вони стараються боротися з диктатурою Лукашенка щодня.