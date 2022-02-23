Під посольством РФ у Лондоні відбулася акція підтримки України проти агресії РФ

Про це повідомляють #Букви.
Десятки людей, що зібралися під посольством, тримали прапори України, плакати з закликами спинити “путінський терор” та співали пісні. Зокрема, “Я не здамся без бою” українського гурту “Океан Ельзи”.
Своєю чергою, учасники акції з Білорусі попросили українців “не дивитися на них зверхньо”, адже вони стараються боротися з диктатурою Лукашенка щодня.
“Давайте разом переможемо”, – зазначила у дописі активістка Ольга Стежко.
- Нагадаємо, канадська акторка та режисерка українського походження Кетрін Винник долучилася до підтримки України на тлі російської агресії.
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- Відомий російський журналіст та блогер Юрій Дудь став одним із перших діячів культури своєї країни, хто критично висловився щодо дій російської влади стосовно України та висловив підтримку нашій державі. Ці слова він залишив у пості на своїй особистій сторінці в Instagram.
- Берлін долучився до акції підтримки України, підсвітивши Бранденбурзькі ворота синьо-жовтими кольорами. З такою ініціативою виступила місцева влада.