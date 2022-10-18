Про це йдеться у щоденному звіті ISW.
17 жовтня російське пропагандистське видання опублікувало кадри, на яких мешканці Херсонської області, разом з дітьми, приїхали до Анапи Краснодарського краю “відпочити” на чорноморському курорті.
16 жовтня херсонський колаборант Кирило Стремоусов заявив, що жителі Херсонської області їдуть до Краснодарського краю “на відпочинок та оздоровлення”
Однак в ISW наголосили, що ймовірніше росіяни просто депортують українців до Росії, прикриваючись заявами про “відпустки”.
До прикладу у Генштабі ЗСУ раніше повідомляли, що у тимчасово окупованому Рубіжному (Луганська область), чеченці примусово виселяють українців з їхніх домівок.
“Це може являти собою аналогічну спробу звільнити окуповані території від українських громадян і знову заселити їх російськими окупантами та військовими. Незрозуміло, що російська влада збирається робити з виселеними з осель у Рубіжному. Примусове виселення може являти собою порушення різних міжнародних правових стандартів щодо права на достатнє житло”, – резюмували експерти.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація примусово депортувала понад 1,6 млн українців, у багатьох з них відібрали документи.