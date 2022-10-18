За даними аналітиків Інституту вивчення війни, російська окупаційна влада продовжує закликати українців виїжджати до РФ під приводом "евакуації" та "відпусток", водночас заселяючи на тимчасово окуповані українські території росіян.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

17 жовтня російське пропагандистське видання опублікувало кадри, на яких мешканці Херсонської області, разом з дітьми, приїхали до Анапи Краснодарського краю “відпочити” на чорноморському курорті.

16 жовтня херсонський колаборант Кирило Стремоусов заявив, що жителі Херсонської області їдуть до Краснодарського краю “на відпочинок та оздоровлення”

Однак в ISW наголосили, що ймовірніше росіяни просто депортують українців до Росії, прикриваючись заявами про “відпустки”.

До прикладу у Генштабі ЗСУ раніше повідомляли, що у тимчасово окупованому Рубіжному (Луганська область), чеченці примусово виселяють українців з їхніх домівок.

“Це може являти собою аналогічну спробу звільнити окуповані території від українських громадян і знову заселити їх російськими окупантами та військовими. Незрозуміло, що російська влада збирається робити з виселеними з осель у Рубіжному. Примусове виселення може являти собою порушення різних міжнародних правових стандартів щодо права на достатнє житло”, – резюмували експерти.