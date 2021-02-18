Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Учасники акції вимагають від нардепів ухвалити законопроєкт № 3704 (в якому йдеться про повне скасування акцизного податку при розмитненні авто, про розмитнення в розмірі 30% від вартості авто).

Протестувальники тримають плакати з номером законопроєкту. Вони також встановили під ВР сцену, з якої по черзі виступають учасники акції.

Варто зазначити, що сьогодні Верховна Рада планує розглянути законопроєкт, який передбачає разове доступне розмитнення для авто на єврономерах (№4644-д). Це буде стосуватися автомобілів, ввезених до України до 1 січня 2021 року.

Акція «євробляхерів» під ВР

Акція «євробляхерів» під ВР

Акція «євробляхерів» під ВР

Акція «євробляхерів» під ВР

Акція «євробляхерів» під ВР

Акція «євробляхерів» під ВР

Акція «євробляхерів» під ВР

Фото: #Букви

  • Раніше повідомлялося, що в Україні система автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху (ПДР) почала реєструвати порушення, вчинені водіями “євроблях” (автомобілів на іноземній реєстрації).