Під Верховною Радою України сьогодні проходить акція протесту "євробляхерів", які виступають за доступне розмитнення автомобілів на єврономерах ("евроблях").

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Учасники акції вимагають від нардепів ухвалити законопроєкт № 3704 (в якому йдеться про повне скасування акцизного податку при розмитненні авто, про розмитнення в розмірі 30% від вартості авто).

Протестувальники тримають плакати з номером законопроєкту. Вони також встановили під ВР сцену, з якої по черзі виступають учасники акції.

Варто зазначити, що сьогодні Верховна Рада планує розглянути законопроєкт, який передбачає разове доступне розмитнення для авто на єврономерах (№4644-д). Це буде стосуватися автомобілів, ввезених до України до 1 січня 2021 року.