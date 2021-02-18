Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Учасники акції вимагають від нардепів ухвалити законопроєкт № 3704 (в якому йдеться про повне скасування акцизного податку при розмитненні авто, про розмитнення в розмірі 30% від вартості авто).
Протестувальники тримають плакати з номером законопроєкту. Вони також встановили під ВР сцену, з якої по черзі виступають учасники акції.
Варто зазначити, що сьогодні Верховна Рада планує розглянути законопроєкт, який передбачає разове доступне розмитнення для авто на єврономерах (№4644-д). Це буде стосуватися автомобілів, ввезених до України до 1 січня 2021 року.
- Раніше повідомлялося, що в Україні система автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху (ПДР) почала реєструвати порушення, вчинені водіями “євроблях” (автомобілів на іноземній реєстрації).