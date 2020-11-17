Сьогодні на площі перед будівлею Парламенту сталася сутичка між протестувальниками акції SaveФОП та поліцією, яка охороняє територію навколо Верховної Ради.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, зранку під стінами Ради збираються люди на мітинг підприємців – SaveФОП.

Співробітники поліції, які охороняють периметр навколо Верховної Ради, утворили так званий коридор для проходу народних депутатів.

В певний момент сталася бійка між протестувальниками та правоохоронцями, адже люди хотіли теж зустрічати нардепів, аби висловити їм свої вимоги.

Фото: #Букви

Поліція щільним кордоном поступово відтісняє протестувальників та до деяких застосувала сльозогінний газ. Люди у відповідь кричать: “Ганьба!”.