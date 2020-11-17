Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Так, зранку під стінами Ради збираються люди на мітинг підприємців – SaveФОП.
Співробітники поліції, які охороняють периметр навколо Верховної Ради, утворили так званий коридор для проходу народних депутатів.
В певний момент сталася бійка між протестувальниками та правоохоронцями, адже люди хотіли теж зустрічати нардепів, аби висловити їм свої вимоги.
Фото: #Букви
Поліція щільним кордоном поступово відтісняє протестувальників та до деяких застосувала сльозогінний газ. Люди у відповідь кричать: “Ганьба!”.
- Зранку, 16 листопада, під будівлею Парламенту знову розпочався мітинг підприємців.