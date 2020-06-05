У центрі Києва під стінами Верховної Ради учасники акції протесту, які вимагають відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, запалили фаєри та поліцейський автомобіль.

Про це повідомляють #Букви.

Як відомо, під стінами Ради проходить акція протесту “Геть Авакова”. Тим часом сам Аваков звітує у ВР через перестрілку у Броварах та зґвалтування жінки у поліцейському відділку в Кагарлику.

Протестувальники привезли під парламент автомобіль УАЗ з надписом Міліція. Коли Аваков почав виступати з трибуни парламенту, учасники акції закидали поліцейський “бобик” димовими шашками і підпалили їх.

На відео можна побачити, як поліцейський “бобик” горить, і відразу ж прийшли правоохоронці, оточили автомобіль і почали гасити його із вогнегасників.