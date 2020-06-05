Про це повідомляють #Букви.
Як відомо, під стінами Ради проходить акція протесту “Геть Авакова”. Тим часом сам Аваков звітує у ВР через перестрілку у Броварах та зґвалтування жінки у поліцейському відділку в Кагарлику.
Протестувальники привезли під парламент автомобіль УАЗ з надписом Міліція. Коли Аваков почав виступати з трибуни парламенту, учасники акції закидали поліцейський “бобик” димовими шашками і підпалили їх.
На відео можна побачити, як поліцейський “бобик” горить, і відразу ж прийшли правоохоронці, оточили автомобіль і почали гасити його із вогнегасників.
- 5 червня по всій країні відбуваються акції протесту з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Зокрема, акції відбулися під стінами Верховної Ради і Кабінету Міністрів.