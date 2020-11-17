Сьогодні, 17 листопада, під будівлею Верховної Ради сталося декілька сутичок між протестувальниками акції SaveФОП та поліцією.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, зранку під Парламентом розпочалася акція SaveФОП. Під Раду прийшли підприємці, які вимагали не встановлювати РРО, тобто так звані касові апарати. Проте депутати провалили відповідний законопроєкт.

Учасники мітингу перебували під будівлею Ради цілий день. Вони зробили поодинокі спроби прорватися до входу у Парламент, але їх зупинили працівники поліції.

Особливих заворушень не було, але учасники активно скандували “С*ки, с*ки!”.