Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Зокрема, мітингуючі вимагають відновити авіасполучення з Білоруссю. Вони тримають в руках плакати “Поверни рейс Київ-Мінськ“, “Білорусь – наш друг“, “Досить свавілля – давайте миритися“, “Любимо Україну, пишаємося Білоруссю“ та інші.
Крім того, люди скандують: “Зеленський примирись з Лукашенком“.
Новий політичний сезон ВР – нові протести 💪
Небайдужі зібралися під Радою, щоб примирити Зеленського та Лукашенка ¯_(ツ)_/¯ https://t.co/60jyBbOoUk pic.twitter.com/bTfj53yq90
— Букви (@Bykvu) September 7, 2021
Нагадаємо, 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. Крім того, Кабінет Міністрів України заборонив з 29 травня використання повітряного простору нашої країни повітряними суднами, зареєстрованими в Білорусі. Це стало реакцією на інцидент з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську й арештом Романа Протасевича.
Крім того, Міністерство закордонних справ України заявило про підготовку пакету санкцій проти білорусів, які підтримують режим невизнаного президента Олександра Лукашенка, але РНБО ще не отримала відповідні документи.
Як відомо, 23 травня білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак сполученням Атени-Вільнюс. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера. Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також була затримана дівчина Протасевича – Софія Сапега.
- Увечері 24 травня в інтернет виклали відео, в якому опозиційний журналіст Роман Протасевич розповів на камеру про те, що дає визнавальні свідчення білоруським силовикам. Дмитро Протасевич, батько затриманого журналіста, тоді заявив, що на відео із “зізнаннями” у його сина зламаний ніс.
- Наступного дня Telegram-канал, пов’язаний з білоруською владою, поширив відео, на якому Софія Сапега, дівчина Романа Протасевича, “зізнається” у координуванні роботи ресурсу, який влада Олександра Лукашенка визнала екстремістським. 30 травня Романа Протасевича перевели до СІЗО КДБ у Мінську, де також сидить його дівчина, росіянка Софія Сапега.
- 3 червня Роман Протасевич в “інтерв’ю” провладному ЗМІ ОНТ зробив ряд неоднозначних заяв. На відео можна помітити подряпини на його тілі. 13 червня батьки Протасевича попросили допомоги для їхнього сина у канцлерки Німеччини Ангели Меркель.
- 14 червня під час брифінгу стало відомо, що Протасевичу висунули звинувачення за трьома статтями.