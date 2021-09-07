Сьогодні, 7 вересня, в перший день шостої сесії Верховної Ради IX скликання під будівлею Парламенту зібралися люди, які вимагають від глави держави Володимира Зеленського примиритись з невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, мітингуючі вимагають відновити авіасполучення з Білоруссю. Вони тримають в руках плакати “Поверни рейс Київ-Мінськ“, “Білорусь – наш друг“, “Досить свавілля – давайте миритися“, “Любимо Україну, пишаємося Білоруссю“ та інші.

Крім того, люди скандують: “Зеленський примирись з Лукашенком“.

Новий політичний сезон ВР – нові протести 💪 Небайдужі зібралися під Радою, щоб примирити Зеленського та Лукашенка ¯_(ツ)_/¯ https://t.co/60jyBbOoUk pic.twitter.com/bTfj53yq90 — Букви (@Bykvu) September 7, 2021

Нагадаємо, 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. Крім того, Кабінет Міністрів України заборонив з 29 травня використання повітряного простору нашої країни повітряними суднами, зареєстрованими в Білорусі. Це стало реакцією на інцидент з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську й арештом Романа Протасевича.

Крім того, Міністерство закордонних справ України заявило про підготовку пакету санкцій проти білорусів, які підтримують режим невизнаного президента Олександра Лукашенка, але РНБО ще не отримала відповідні документи.

Як відомо, 23 травня білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак сполученням Атени-Вільнюс. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера. Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також була затримана дівчина Протасевича – Софія Сапега.