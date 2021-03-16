Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Ініціатором акції стала зоозахисна ініціатива UAnimals.

Учасники мітингу принесли плакати із наступними написами: “Забороніть притравочні станції!”, “Вимагаємо заборони хутрових ферм!”, “Україна – гуманна країна” та іншими.

Вони вимагали від голови Верховної Ради Дмитра Разумкова поставити в прохідну частину порядку денного законопроєкти:

№ 2351 – про посилення відповідальності за жорстоке поводження і контрабанду тварин, заборону фотопослуг і жебракування з тваринами (закон повинен заборонити евтаназію безпритульних тварин (як метод регулювання їх чисельності), залишення тварин в салонах автомобілів при температурі вище +20 та нижче -5 й таке інше);

№ 2360 – про заборону хутрових ферм в Україні;

№ 2232 – про заборону притравочних станцій в Україні.

Учасники акції закликали нардепів підтримати вказані  законопроєкти.

Акція під Верховною Радою

Акція під Верховною Радою

Акція під Верховною Радою

Акція під Верховною Радою

Акція під Верховною Радою

Акція під Верховною Радою

Фото: #Букви

  • У лютому Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт “Про ветеринарну медицину”.
  • Раніше в Києві відбувся марш до Всесвітнього дня без хутра, який має на меті привернути увагу до жорстокості хутрової індустрії та закликати споживачів не робити необдуманих покупок в цей день.