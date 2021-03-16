Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Ініціатором акції стала зоозахисна ініціатива UAnimals.
Учасники мітингу принесли плакати із наступними написами: “Забороніть притравочні станції!”, “Вимагаємо заборони хутрових ферм!”, “Україна – гуманна країна” та іншими.
Вони вимагали від голови Верховної Ради Дмитра Разумкова поставити в прохідну частину порядку денного законопроєкти:
• № 2351 – про посилення відповідальності за жорстоке поводження і контрабанду тварин, заборону фотопослуг і жебракування з тваринами (закон повинен заборонити евтаназію безпритульних тварин (як метод регулювання їх чисельності), залишення тварин в салонах автомобілів при температурі вище +20 та нижче -5 й таке інше);
• № 2360 – про заборону хутрових ферм в Україні;
• № 2232 – про заборону притравочних станцій в Україні.
Учасники акції закликали нардепів підтримати вказані законопроєкти.
- У лютому Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт “Про ветеринарну медицину”.
- Раніше в Києві відбувся марш до Всесвітнього дня без хутра, який має на меті привернути увагу до жорстокості хутрової індустрії та закликати споживачів не робити необдуманих покупок в цей день.