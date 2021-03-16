У вівторок, 16 березня, зоозахисники організували мітинг під будівлею Верховної Ради України з вимогою ухвалити низку законопроєктів.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Ініціатором акції стала зоозахисна ініціатива UAnimals.

Учасники мітингу принесли плакати із наступними написами: “Забороніть притравочні станції!”, “Вимагаємо заборони хутрових ферм!”, “Україна – гуманна країна” та іншими.

Вони вимагали від голови Верховної Ради Дмитра Разумкова поставити в прохідну частину порядку денного законопроєкти:

• № 2351 – про посилення відповідальності за жорстоке поводження і контрабанду тварин, заборону фотопослуг і жебракування з тваринами (закон повинен заборонити евтаназію безпритульних тварин (як метод регулювання їх чисельності), залишення тварин в салонах автомобілів при температурі вище +20 та нижче -5 й таке інше);

• № 2360 – про заборону хутрових ферм в Україні;

• № 2232 – про заборону притравочних станцій в Україні.

Учасники акції закликали нардепів підтримати вказані законопроєкти.