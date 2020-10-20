Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Активісти наголошують, що нинішня влада за півтора роки не ухвалила жодного зоозахисного законопроєкту.
У зв’язку з цим, зоозахисники вимагають від народних депутатів наступне:
- заборонити хутрові ферми в Україні;
- заборонити використовувати тварин у цирках, дельфінаріях та контактних зоопарках;
- заборонити евтаназію безпритульних тварин та запровадити сучасні центри адопції для них;
- заборонити тестувати косметику на тваринах;
- заборонити мисливські випробувальні станції (притравки);
- та ухвалити низку інших зоозахисних ініціатив, які не виносяться на голосування або не реєструються.
- 4 жовтня у Всесвітній день тварин на Майдані Незалежності у Києві пройшла акція, покликана привернути увагу до захисту прав тварин.