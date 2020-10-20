Сьогодні, 20 жовтня, під стінами Верховної Ради відбулася акція зоозахисників "Досить мучити тварин!".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Активісти наголошують, що нинішня влада за півтора роки не ухвалила жодного зоозахисного законопроєкту.

У зв’язку з цим, зоозахисники вимагають від народних депутатів наступне:

заборонити хутрові ферми в Україні;

заборонити використовувати тварин у цирках, дельфінаріях та контактних зоопарках;

заборонити евтаназію безпритульних тварин та запровадити сучасні центри адопції для них;

заборонити тестувати косметику на тваринах;

заборонити мисливські випробувальні станції (притравки);

та ухвалити низку інших зоозахисних ініціатив, які не виносяться на голосування або не реєструються.