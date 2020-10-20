Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Активісти наголошують, що нинішня влада за півтора роки не ухвалила жодного зоозахисного законопроєкту.

У зв’язку з цим, зоозахисники вимагають від народних депутатів наступне:

  • заборонити хутрові ферми в Україні;
  • заборонити використовувати тварин у цирках, дельфінаріях та контактних зоопарках;
  • заборонити евтаназію безпритульних тварин та запровадити сучасні центри адопції для них;
  • заборонити тестувати косметику на тваринах;
  • заборонити мисливські випробувальні станції (притравки);
  • та ухвалити низку інших зоозахисних ініціатив, які не виносяться на голосування або не реєструються.

Фото: #Букви

  • 4 жовтня у Всесвітній день тварин на Майдані Незалежності у Києві пройшла акція, покликана привернути увагу до захисту прав тварин.