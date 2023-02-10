Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його інформацією, росіяни почали обстрілювати Харків близько 4 години ранку. Він уточнив, що по місту було завдано серію ударів.
“Ворог цілить по об‘єктах критичної інфраструктури. Можуть бути перебої з електрикою, водо- та теплопостачанням”, – попередив очільник області.
Він додав, що інформація щодо можливих жертв та руйнування встановлюється.
“Всі міські служби та ДСНС працюють над усуненням наслідків нічного обстрілу”, – зазначив Синєгубов.
- Російські військові протягом дня 9 лютого завдали ударів по низці населених пунктів Харківської області. Зафіксовано влучання у житловий будинок, а також 14 обстрілів території з мінометів.