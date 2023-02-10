Під ранок 10 лютого війська РФ завдали низку ударів по Харкову. Містян попередили про ймовірні перебої з тепло-, енерго- та водопостачанням.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, росіяни почали обстрілювати Харків близько 4 години ранку. Він уточнив, що по місту було завдано серію ударів.

“Ворог цілить по об‘єктах критичної інфраструктури. Можуть бути перебої з електрикою, водо- та теплопостачанням”, – попередив очільник області.

Він додав, що інформація щодо можливих жертв та руйнування встановлюється.

“Всі міські служби та ДСНС працюють над усуненням наслідків нічного обстрілу”, – зазначив Синєгубов.