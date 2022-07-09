Під ранок 9 липня російські окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню Інгулецький район Кривого Рогу (Дніпропетровська область). Внаслідок обстрілу загинула одна жінка, ще дві особи отримали поранення.

Про це у Facebook повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За даними Вілкула, вранці російські армійці з РСЗВ “Ураган” обстріляли мікрорайон Інгулець: касетні ракети поцілили у центр житлової забудови.

Внаслідок обстрілу загинула жінка 1981 року народження. Ще двоє осіб – чоловік 1979 р. н. та дівчина 2002 р. н. – поранені. За словами Вілкула, поранені – це тато та донька. Їх ушпиталили.

Чоловік перебуває у стані середньої важкості, його донька – у важкому стані, їй проводять операцію.

Окрім цього внаслідок обстрілу руйнувань зазнали школа та житлові будинки.

На вулицях залишається багато касетних боєзапасів, тому Вілкул закликав містян в жодному разі не підходити до невідомих предметів.

“Наші рятувальники вже займаються розмінуванням. Орки – будьте прокляті!”, – резюмував Вілкул.