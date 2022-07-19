Під санкції ЄС потраплять Собянін, Чемезов, Машков та «Нічні вовки»

Європейський Союз готує нові санкції проти майже півсотні росіян та цілої низки юридичних осіб. Прокремлівське байкерське угруповання "Нічні вовки" більше не зможе їздити по Європі, під обмеження також потраплять "Сбєрбанк" та мер Москви.

Про це повідомляє видання EUobserver 19 липня з посиланням на проєкт документа.

Новий чорний список стосується 47 фізичних осіб і восьми організацій, а також забороняє імпорт російського золота.

Під санкції серед інших можуть потрапити мер Москви Сергій Собянін, голова “Ростеху” Сергій Чемезов, а також російські актори Сергій Безруков та Володимир Машков.

Окрім того, ЄС планує запровадити санкції проти “Сбєрбанку”, а також байкерського клубу “Нічні вовки” та його президента Олександра Залдостанова.

Під санкції потраплять також російський військово-патріотичний рух “Юнармія”, фонд підтримки та популяризації російської мови за кордоном “російський світ”, судноплавні та збройові компанії.

Напередодні Верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що, попри використання Кремлем постачання газу як зброї, Євросоюз не припинить вводити санкції проти РФ та надалі підтримувати Україну.

Минулого тижня повідомлялося, що в ЄС мають намір ухвалити новий, сьомий пакет санкцій проти РФ до літніх канікул. За даними Reuters, це відбудеться вже 19 липня, і так, санкції поширюватимуться на 1229 фізичних та 110 юридичних осіб в РФ.