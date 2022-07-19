Під санкції ЄС потраплять Собянін, Чемезов, Машков та «Нічні вовки»

Про це повідомляє видання EUobserver 19 липня з посиланням на проєкт документа.
Новий чорний список стосується 47 фізичних осіб і восьми організацій, а також забороняє імпорт російського золота.
Під санкції серед інших можуть потрапити мер Москви Сергій Собянін, голова “Ростеху” Сергій Чемезов, а також російські актори Сергій Безруков та Володимир Машков.
Окрім того, ЄС планує запровадити санкції проти “Сбєрбанку”, а також байкерського клубу “Нічні вовки” та його президента Олександра Залдостанова.
Під санкції потраплять також російський військово-патріотичний рух “Юнармія”, фонд підтримки та популяризації російської мови за кордоном “російський світ”, судноплавні та збройові компанії.
Напередодні Верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що, попри використання Кремлем постачання газу як зброї, Євросоюз не припинить вводити санкції проти РФ та надалі підтримувати Україну.
Минулого тижня повідомлялося, що в ЄС мають намір ухвалити новий, сьомий пакет санкцій проти РФ до літніх канікул. За даними Reuters, це відбудеться вже 19 липня, і так, санкції поширюватимуться на 1229 фізичних та 110 юридичних осіб в РФ.
- Нагадаємо, Сполучені Штати Америки планують обговорити з Південною Кореєю заходи щодо обмеження доходів РФ. Країни мають намір дослідити обмеження ціни на нафту та інші способи, аби притягнути РФ до відповідальності через війну проти України.
- Раніше російський “Газпром” повідомив споживачам у Європі, що не може гарантувати постачання газу через “надзвичайні обставини”, підвищуючи ставки в економічній суперечці із Заходом через вторгнення Москви в Україну.
- Проте варто пам’ятати, що спроби РФ скасувати частину санкцій свідчить, що міжнародні обмеження мають вплив на економіку країни-агресора. Москва заявила, що готова обговорювати деблокаду українських портів.