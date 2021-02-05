Під будівлею Служби безпеки України сьогодні відбулася акція за участю нардепів від "Європейської Солідарності". Вони вимагали притягнути до відповідальності осіб, які причетні до терористичної діяльності на користь країни-агресора.

Про це поінформували в пресслужбі політсили.

Зазначається, що нардепи долучилися до громадських активістів, котрі “провели акцію протесту проти російської пропаганди та власників прокремлівських телевізійних каналів”.

“Ми давно спільно боремося за те, щоб російські пропагандистські машини були зупинені в Україні. Щоб гібридна війна не отримувала жодної підтримки від української держави. Ми – “Європейська Солідарність” – вимагаємо, щоб українська держава активніше боролася з усіма проявами гібридної війни, яку ми бачимо, з усім наступом, який відбувається зараз в гуманітарній політиці України. З наступом на українську мову і на українську освіту”, – зазначив під час виступу під СБУ нардеп від “ЄС” Микола Княжицький.

Він нагадав, що у Парламенті є законопроєкт про прозорість медіавласності й медіа фінансування, який дасть змогу українцям “точно знати, кому належать ті чи інші канали, якими коштами вони фінансуються”.

А нардеп Олексій Гончаренко висловив думку, що, окрім введення санкцій проти трьох телеканалів (“112 Україна”, NewsOne та ZIK), мають бути вручені підозри також їхнім власникам.

“Ми хочемо, щоб були зроблені і наступні кроки. Якщо людина причетна до терористичної діяльності, то має бути підозра. Це є пряма підслідність Служби безпеки України. Тобто ми очікуємо наступних процесуальних дій щодо пана Козака аж до відкриття справи, розслідування і передачі в суд. Це має бути логічним продовженням того кроку, який на цьому тижні зробило РНБО. Вони заявили, що мають такі докази, треба рухатись вперед. Має бути підписана підозра щодо Козака, розслідування і суд”, – заявив Гончаренко.

Під час акції нардепи також вимагали, щоб в Україні була заборонена діяльність “решти антиукраїнських медіа, телевізійних каналів, сайтів”.

Депутати підписали відповідне звернення громадських організацій до СБУ.

Що відомо про санкції проти телеканалів Козака

Як повідомлялося, указом №43/2021 Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради Національної безпеки і оборони “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” від 2 лютого 2021 року. Рішенням передбачається накладення санкцій на народного депутата України з фракції “Опозиційна платформа — За життя” Тараса Козака. Він є номінальним власником медіаактивів, які пов’язують з головою політради партії “ОПЗЖ” та кумом Путіна Віктором Медведчуком. Йдеться про телеканали NewsOne, ZIK та “112 Україна“. Того ж вечора деякі оператори кабельного телебачення перестали транслювати ці телеканали.

Реакція на запровадження санкцій була неоднозначною. До прикладу, спікер парламенту Дмитро Разумков їх не підтримав, бо не отримав потрібної інформації від спецслужб. До того ж Козак має підстави для оскарження цього рішення в суді.

Партія “Опозиційна платформа – За життя” в парламенті оголосила, що ініціює імпічмент президенту через введення санкцій.

Голова нацспілки журналістів Сергій Томіленко став на захист телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK, вимкнених через санкції з боку РНБО, та заявив, що має намір звернутися до міжнародних інституцій. Він заявив, що це — наступ на свободу слова. За це його розкритикували колеги з інших медіа, а дехто навіть запропонував позбавити його посади.

Громадські організації та представники експертної спільноти заявили, що санкції проти телеканалів не становлять загрози свободі слова, оскільки ці канали є інструментами іноземного впливу та становлять системну загрозу інформаційній безпеці України.

За словами Данілова, санкції було введено після того, як Служба безпеки України зібрали підстави для цього. П’ятий президент та лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко привітав Службу безпеки України з успішною спецоперацією щодо розкриття злочинних схем Козака.

Так само запровадження санкції привітало посольство Сполучених Штатів Америки.