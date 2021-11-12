В Києві відбулася акція протесту, учасники якої вимагали, аби Служба безпеки України звернула увагу на "п'яту колону".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

В п’ятницю, 12 листопада, кілька десятків активістів “Нацкорпусу” зібралися під будівлею СБУ, аби привернути увагу спецслужби до діяльності “п’ятої колони”.

“Медведчука тримають під символічним домашнім арештом. Кива робить заяви, що суперечать здоровому глузду та національній безпеці. Його тітушки безкарно ходять по вулицях. П’ята колона все сильніше піднімає голову та готується завдати удару в серце української державності”, — кажуть активісти.

Вони звинуватили СБУ і переслідуванні патріотів та ветеранів війни та заявили, що хочуть “нагадати спецслужбам, хто їхні справжні вороги”.

Відтак до будівлі на Володимирській, 33 в Києві принесли “дошку пошани” з портретами одного з лідерів “ОПЗЖ” Віктора Медведчука, нардепів цієї політсили Іллі Киви, Юрія Бойка, Вадима Рабіновича та інших.