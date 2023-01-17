Про це повідомили у пресслужбі Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Раніше у Генштабі зазначили, що протягом доби українські захисники знищили ворожий літак Су-25. Також підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили два пункти управління, а також район зосередження окупантів, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію.
Згодом, у Командуванні Повітряних сил надали детальнішу інформацію.
Близько 15.20 на східному напрямку в районі міста Соледар підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України знищено черговий російський штурмовик Су-25.
Довідка. Су-25 — одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об’єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди. Об’єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також повітряні маловисотні, повільні цілі: гелікоптери й транспортні літаки. Орієнтовно один такий штурмовик коштує $11 млн.
- Станом на 17 січня українські захисники ліквідували майже 117 тисяч російських окупантів, з яких 870 – за останню добу.
- Кремль продовжує публічно спростовувати заяви очільника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина про те, що вагнерівці несуть виключну відповідальність за захоплення Соледара Донецької області.
- Британські розвідники заявили, що удар по Дніпру 14 січня показав, що росіянам стає важче завдавати точних ударів по Україні на великій відстані. Особливо, використовуючи радянську протикорабельну ракету великої дальності Х-22.