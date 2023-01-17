Про це повідомили у пресслужбі Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Раніше у Генштабі зазначили, що протягом доби українські захисники знищили ворожий літак Су-25. Також підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили два пункти управління, а також район зосередження окупантів, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію.

Згодом, у Командуванні Повітряних сил надали детальнішу інформацію.

Близько 15.20 на східному напрямку в районі міста Соледар підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України знищено черговий російський штурмовик Су-25.

Довідка. Су-25 — одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об’єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди. Об’єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також повітряні маловисотні, повільні цілі: гелікоптери й транспортні літаки. Орієнтовно один такий штурмовик коштує $11 млн.