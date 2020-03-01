Сьогодні, 1 березня, на площі Конституції, біля будівлі Верховної Ради пройшла перша церемонія підняття державного прапору та зміна почесної варти Національної гвардії України. У подальшому зміна почесної варти відбуватиметься з 10 ранку до 18 вечора у вихідні та свята.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

“У багатьох країнах світу існують такі традиції, коли військовослужбовці несуть службу біля визначних державних органів. Тому, ми запропонували парламентарям проводити церемонію підняття державного прапору та церемоніал почесної варти біля стін Верховної Ради. Для нашої держави це щось нове, але сподіваємось, що стане гарною традицією. Сьогодні, першого березня, вперше пройшла відповідна церемонія. Відтепер по вихідним і святам, щогодинно в зимовий час і кожні дві години в літній час проходитиме зміна варти. Гвардійці нестимуть службу з 10 години ранку до 18 години вечора”, – пояснив командувач НГУ Микола Балан.

Зазначається, що нова традиція – це не просто церемоніал, але й спосіб ушанувати пам’ять гвардійців, які загинули під стінами Парламенту у 2015 році, коли вибухнула ручна бойова граната.

“Ми прагнемо показати, що гвардійці несуть службу постійно, крім того, певна іміджева складова. На цьому місці 31 серпня 2015 року загинули військовослужбовці НГУ, на стіні Парламенту є меморіальна дошка, таким чином ми хочемо вшанувати пам’ять цих бійців і всіх, хто загинув під час несення служби”, – наголосив очільник НГУ.

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