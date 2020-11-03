У вівторок, 3 листопада, під стінами Верховної Ради України проходять відразу кілька акцій протесту.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, під ВР вийшли на протест підприємці. Свою акцію вони назвали “Податковий майдан”.

Фізособи-підприємці (ФОП) виступають за зменшення фінансового навантаження на малий і середній бізнес шляхом продовження для приватного бізнесу спрощеної системи оподаткування.

Так, з 1 січня 2021 року в Україні набудуть чинності законодавчо-нормативні акти про використання певними категоріями підприємців РРО (касових апаратів). Протестуючі вимагають збереження спрощеного обліку та звітності, а також скасування РРО для “спрощенців”.

Учасники акції поспілкувалися на вулиці із заступником голови фракції “Слуги народу” Олександром Корнієнком.

Крім того, власники авто на єврономерах під стінами Ради зібралися на акцію “За доступне розмитнення”. Організатором заходу виступає організація “АвтоЄвроСила”.

Протестувальники вимагають ухвалення законопроєкту №3704 про доступне розмитненні автомобілів на єврономерах.

Варто зазначити, що поліція посилила заходи безпеки в урядовому кварталі Києва в зв’язку з запланованими масовими акціями.

“Щоб не допустити будь-яких правопорушень, правоохоронці, в тому числі кінологи, вибухотехніки і поліція діалогу, посилили заходи безпеки на локаціях проведення заходів. Крім цього, організатори деяких заходів анонсували залучення автотранспорту до проведення акції. У зв’язку з цим можливе обмеження дорожнього руху по окремих вулицях в центрі столиці. Тому просимо автомобілістів завчасно планувати свої маршрути руху з урахуванням вищезазначеної інформації”, – відзначили в поліції.

Згідно з повідомленням НПУ, вранці біля Верховної Ради одному з учасників акцій стало погано. Військовослужбовці Національної гвардії України і поліцейські, які забезпечують там публічну безпеку і порядок, надали чоловікові першу домедичну допомогу до приїзду лікарів.