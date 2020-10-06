Біля Апеляційного суду в Києві сталися сутички між силовиками та прихильниками Андрія Антоненка, обвинуваченого у справі Шеремета.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Вони незгодні з тим, що Антоненка залишили під вартою, та намагалися не пропустити автозак із ним із двору суду.

Люди намагалися заблокувати автозак і автомобіль з Нацгвардією. Але поліція розштовхала людей. Дорога під судом досі заблокована, пропускають лише громадський транспорт.

Фото: #Букви

Силовики намагалися відтіснити людей від автівки, поліція перекрила вулицю Солом’янську, щоб пропустити автозак.

Крім того, один із силовиків наздогнав журналіста Віктора Трегубова та штовхає його в спину.

Фото: Stas Kozljuk

Що відомо про справу Шеремета?

Про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році, стало відомо торік на початку грудня. Підозри були пред’явлені медсестрі Яні Дугарь, лікарю і волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Відтоді Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебували під вартою (Антоненко досі), а Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.

Раніше слідство стверджувало, що Антоненко, “захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси… вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Павла Шеремета”. За словами самого музиканта, це формулювання було взяте з іншого кримінального провадження, яке не має відношення до вбивства журналіста.

21 травня стало відомо, що слідство у справі про вбивство Павла Шеремета змінило текст підозри фігурантам, прибравши слова про “ультранаціоналістичні ідеї” та “велич арійської раси”. Відповідно до нового тексту підозри, організаторами злочину вважаються “невстановлені особи”, а всі раніше заявлені фігуранти справи — його виконавцями.

#Букви згадували ключові факти про справу Шеремета, а також заяви Президента України Володимира Зеленського про те, хто несе відповідальність за її розслідування.

Активісти, політики, чиновники висловлювали недовіру слідству, тож регулярно виходили на акції протесту і вимагали справедливого розслідування вбивства журналіста.