Увечері в суботу, 6 лютого, біля будівлі телеканалу "НАШ" у Києві знову зібралися протестувальники. Вони вимагають закрити канал.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Акція стартувала приблизно о 17:00. У ній беруть участь представники націоналістичних організацій: “Правий сектор”, “Сокіл” та інших.

Учасники “акції проти злочинної діяльності телевізійного каналу” НАШ” принесли з собою плакати такого змісту: “40 попереджень дала Нацрада проросійським пропагандистам”, “Чому мовчали, коли Медведчук придумав “темники” і викуповував вільні телеканали?” та інші.

Активісти по черзі виступали під телеканалом, озвучуючи вимоги закрити його і “припинити інформаційну агресію РФ під час війни”.

Крім того, учасники акції закликали співробітників каналу “НАШ” звільнятися.

Варто відзначити, що сьогоднішня акція проходить спокійно, без сутичок (на відміну від протесту під телеканалом 4 лютого, коли відбулися сутички між протестувальниками та правоохоронцями).

За охороною правопорядку сьогодні стежать десятки правоохоронців.