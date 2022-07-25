З трьох сторін російські війська намагалися вийти на межу Луганської області, але всюди мусили відступити. За словами очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, земля навколо цих населених пунктів нагадує планету із чисельними кратерами, оскільки майже щохвилини туди влучають снаряди.

Про це повідомив Сергій Гайдай у Telegram-каналі.

Ворог постійно обстрілює населені пункти Луганської області: протягом останньої доби випустив три ракети, здійснив три масовані артилерійські атаки та два довготривалі мінометні обстріли. Населені пункти ЗС РФ обстрілюють з винищувачів, відкривають вогонь з реактивної та зі ствольної артилерії, використовують безпілотники. Тричі росіяни робили спроби танкових наступів.

Російські окупанти завмерли на Луганщині без можливості розширити наступ на Донецьку область. Наступальні операції росіян завершуються провалами та значними жертвами.

“Окупанти не полишають намірів розвинути наступ на великі міста Донеччини, але поки “завмерли” в нашій області. Гинуть, так і не побачивши сусіднього регіону. Атакують одразу з кількох напрямків, намагаючись розосередити нашу оборону. Не вдається – 24 липня знову відійшли з втратами. Як от на ділянках Верхньокам’янка – Верхньокам’янське, Білогорівка – Верхньокам’янське та Верхньокам’янка – Івано-Дар’ївка, що на Донеччині”, – повідомив Гайдай.

Попри те, що росіяни налаштовувалися на короткострокову війну, Луганська область уже шостий місяць чинить опір російському вторгненню.

“За підсумками понад 150 днів вони то захоплюють Білогорівку, намагаючись покращити тактичне положення, то відходять із неї. Це не те, про що мріяла “друга армія світу”. Амбітні наміри порушили ЗСУ”, – констатував очільник Луганської ОВА.







Під тиском ЗСУ російським військам довелося відмовитися від наміру вийти на межу Луганщини з трьох сторін // 4 фото