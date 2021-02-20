Під санкції Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) потрапила компанія-власник мережі магазинів "Спортмастер".

Про це йдеться в указі №64/2021, який підписав президент України Володимир Зеленський.

Цим документом було введено в дію рішення РНБО від 19 лютого 2021 року про запровадження санкцій.

До санкційного списку попали 19 компаній.

Серед них є і приватна компанія з обмеженою відповідальністю “Sportmaster Operations Pte. Ltd” (юридична адреса – Сингапур).

Вказана компанія є головною організацією для мережі магазинів спортивних товарів “Спортмастер”. Вона володіє однойменною мережею магазинів спортивних товарів в Україні, Росії, Білорусі, Казахстані, Китаї та Польщі.

Згідно з указом Зеленського, проти “Sportmaster Operations Pte. Ltd” введені наступні санкції:

• обмеження торговельних операцій (повна заборона);

• обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повна заборона);

• запобігання виведенню капіталів за межі України;

• заборона ввезення продукції сингапурської компанії “Sportmaster Operations Pte. Ltd” безпосередньо компанією або із залученням представників іноземних держав.

Санкції діятимуть три роки.

По суті “Спортмастер” є російською мережею магазинів та гіпермаркетів, що спеціалізується на торгівлі товарами для спорту, туризму та активного відпочинку із штаб-квартирою в Сінгапурі. Компанію засновано в 1992 в Москві як торгово-закупівельну фірму “Іліон”, що займалась постачанням німецьких тренажерів фірми Kettler в Росію. В 1996 було зареєстровано бренд “Спортмастер”.

В Україні зареєстрована її дочірня компанія – ТОВ “Спортмастер Україна”. Згідно з інформацією порталу YouControl, 99% акцій української компанії належать саме “Sportmaster Operations Pte”.