Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram.
З 3 години ранку на Черкащині було 5 повітряних тривог, під час останньої з них Сили ППО збили ворожу ракету над Уманським районом. Уламки ракети упали додолу та пошкодили об’єкт цивільної інфраструктури. Двоє осіб отримали поранення та були оперативно госпіталізовані.
За словами Ігоря Табурця, на місці працюють сили та засоби ДСНС.
Очільник ОВА звернувся до черкащан: “Вчергове наголошуємо щодо необхідності реагування на повітряні тривоги!”.
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