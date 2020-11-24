Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Черкаській області.
“Сьогодні, близько 08:00 години ранку сталася ДТП на 545-му кілометрі автодороги “Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам’янка”. Між двома вантажівками затисло легковий автомобіль ЗАЗ Vida”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок пригоди в легковому автомобілі загинули жінка та дитина 7 років.
Зараз на місці події працюють рятувальники та правоохоронці. Встановлюються всі обставини події.
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