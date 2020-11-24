В Уманському районі Черкаської області сьогодні вранці легковик затисло між вантажівками, в результаті чого загинули дві особи.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Черкаській області.

“Сьогодні, близько 08:00 години ранку сталася ДТП на 545-му кілометрі автодороги “Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам’янка”. Між двома вантажівками затисло легковий автомобіль ЗАЗ Vida”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок пригоди в легковому автомобілі загинули жінка та дитина 7 років.

Зараз на місці події працюють рятувальники та правоохоронці. Встановлюються всі обставини події.