Про це повідомляють #Букви.
До мітингу долучилося близько тисячі підприємців. Спочатку протестувальники спробували пройти маршем від Майдану Незалежності до Верховної Ради. Тоді правоохоронці не пропустили автомобіль зі звуковою апаратурою і їх відтіснили з проїжджої частини.
ФОПи зазначали, що акція заявлена по вулиці Грушевського, коли поліція просила їх зайти на площу Конституції. Після штовханини підприємці передислокувалися під Верховну Раду. Наразі про затриманих не повідомлялося.
Підприємці протестують проти ухвалення законопроєктів №5866, №5866-1. Згідно із ними внесуть зміни до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України. Вони стосуються “створення умов для розвитку фізичних осіб-підприємців та підвищення прозорості їх діяльності”. Положення пов’язані із тотальною фіскалізацією і встановленням касових апаратів (РРО) для застосування під час продажу окремих товарів.
Встановлювати РРО мають ФОП-платники єдиного податку 2–4 груп. Також вони мають вести облік товарних запасів, у тому випадку, якщо підприємець продає певні товари. Зокрема технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту, ліки та вироби медичного призначення, ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів і каменів або напівдорогоцінних. У разі порушення передбачений штраф у розмірі до 150% суми чека.
Під Верховною Радою трапилися сутички між SaveФОП і поліцією: причина мітингів // 8 фото
- Нагадаємо, помічниця голови Комітету ВР з питань фінансів Ольга Германова пояснила, які головні зміни та недоліки для підприємців містить оновлена податкова політика.
- Представники фракцій та депутатських груп Верховної Ради домовилися розробити постанову щодо відтермінування штрафів для фізичних осіб-підприємців, через несвоєчасне встановлення касових апаратів.
- Також у Києві 25 січня сталися зіткнення підприємців із силовиками під час мітингу SaveФОП. Протестувальники намагалися прорватися в будівлю Верхової Ради.