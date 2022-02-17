Під Верховною Радою трапилися сутички між SaveФОП і поліцією: причина мітингів

Про це повідомляють #Букви.

До мітингу долучилося близько тисячі підприємців. Спочатку протестувальники спробували пройти маршем від Майдану Незалежності до Верховної Ради. Тоді правоохоронці не пропустили автомобіль зі звуковою апаратурою і їх відтіснили з проїжджої частини.

ФОПи зазначали, що акція заявлена по вулиці Грушевського, коли поліція просила їх зайти на площу Конституції. Після штовханини підприємці передислокувалися під Верховну Раду. Наразі про затриманих не повідомлялося.

Підприємці протестують проти ухвалення законопроєктів №5866, №5866-1. Згідно із ними внесуть зміни до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України. Вони стосуються “створення умов для розвитку фізичних осіб-підприємців та підвищення прозорості їх діяльності”. Положення пов’язані із тотальною фіскалізацією і встановленням касових апаратів (РРО) для застосування під час продажу окремих товарів.