Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За відповідний проєкт постанови проголосували 226 нардепів (мінімально необхідна кількість). Так, 171 голос дала “Слуга народу”, 20 – ОПЗЖ, 12 – група “За майбутнє”, 16 – група “Довіра” і 7 позафракційних.
Проти призначення виступали ряд нардепів, зокрема, від “Європейської Солідарності” та “Голосу”.
Під час обговорення кандидатури Шкарлета йому пригадали членство в Партії регіонів, “отримання премій від Януковича і Табачника”, плагіат у наукових роботах.
Коли ж кандидатура Шкарлета була підтримана мінімальною кількістю голосів і голова Міносвіти хотів принести присягу, ряд нардепів у залі почали скандувати “Ганьба!” У залі засідань лунали обурені вигуки. У цей час “слуги народу” аплодували.
Після принесення присяги ряд нардепів від “Слуги народу” на чолі з нардепом Миколою Тищенком спробували організувати своєрідну “фотосесію” зі Шкарлетом. У цей час інші нардепи скандували в Раді: “Геть!”
“Фотосесію”, яка проходила біля трибуни ВР, припинив спікер Парламенту Дмитро Разумков.
“Шановні колеги, давайте працювати. До роботи, колеги!”, – закликав Разумков.
У цей час віце-спікер Олена Кондратюк звернула увагу на те, що Шкарлет так і не попрямував в урядову ложу (він продовжував стояти біля “слуг”).
“Шановний пане міністре, ваша ложа трохи в іншому місці. Пан Шкарлет, ви не розумієте? Я вам ще раз повторюю!” – звернувся до голови Міносвіти Разумков.
Після цього “слуги” розійшлися, а Шкарлет попрямував у ложу.
Згодом Тищенко побував у президії ВР, мабуть, вибачаючись за порушення робочого процесу.