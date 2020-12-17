Верховна Рада сьогодні призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України. До цього він виконував обов'язки голови Міносвіти.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За відповідний проєкт постанови проголосували 226 нардепів (мінімально необхідна кількість). Так, 171 голос дала “Слуга народу”, 20 – ОПЗЖ, 12 – група “За майбутнє”, 16 – група “Довіра” і 7 позафракційних.

Проти призначення виступали ряд нардепів, зокрема, від “Європейської Солідарності” та “Голосу”.

Під час обговорення кандидатури Шкарлета йому пригадали членство в Партії регіонів, “отримання премій від Януковича і Табачника”, плагіат у наукових роботах.

Коли ж кандидатура Шкарлета була підтримана мінімальною кількістю голосів і голова Міносвіти хотів принести присягу, ряд нардепів у залі почали скандувати “Ганьба!” У залі засідань лунали обурені вигуки. У цей час “слуги народу” аплодували.

Після принесення присяги ряд нардепів від “Слуги народу” на чолі з нардепом Миколою Тищенком спробували організувати своєрідну “фотосесію” зі Шкарлетом. У цей час інші нардепи скандували в Раді: “Геть!”

“Фотосесію”, яка проходила біля трибуни ВР, припинив спікер Парламенту Дмитро Разумков.

“Шановні колеги, давайте працювати. До роботи, колеги!”, – закликав Разумков.

У цей час віце-спікер Олена Кондратюк звернула увагу на те, що Шкарлет так і не попрямував в урядову ложу (він продовжував стояти біля “слуг”).

“Шановний пане міністре, ваша ложа трохи в іншому місці. Пан Шкарлет, ви не розумієте? Я вам ще раз повторюю!” – звернувся до голови Міносвіти Разумков.

Після цього “слуги” розійшлися, а Шкарлет попрямував у ложу.

Згодом Тищенко побував у президії ВР, мабуть, вибачаючись за порушення робочого процесу.