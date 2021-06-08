Про це повідомляють #Букви.

У вівторок, 8 червня, президент Зеленський попрямував на Дніпропетровщину з робочим візитом. Метою, як зазначає Офіс президента, було перевірити об’єкти, що споруджують у рамках “Великого будівництва”, та провести засідання Палати регіонів Конгресу місцевих та регіональних влад.

Примітно, що дістався до регіону президент не автівкою і не чартерним літаком. На 8 червня українська авіакомпанія Windrose призначила перший політ рейсового літака за маршрутом “Київ – Кривий Ріг”.

Рейси за цим маршрутом заплановані тричі на тиждень. Придбати квиток можна на будь-які вівторок, четвер та п’ятницю.

Сама компанія ані на своєму сайті, ані в соцмережах не анонсувала відкриття регулярного рейсу саме 8 червня. Однак про це сповістив Офіс президента.

“Сьогодні відкриваються рейси українських авіакомпаній до Кривого Рогу, куди давно не літали літаки”, – цитує Зеленського пресслужба Офісу.

Повідомлення про появу в червні такого рейсового літака з’являлося на сторінках Windrose у квітні (тоді анонсували запуск в червні).

Вдруге про такий рейс нагадали 28 травня. Тоді компанія пообіцяла, що пасажири перших літаків, що літають за новими маршрутами, отримають у подарунок квиток на інший внутрішній рейс компанії.

При цьому датою першого польоту літака “Київ — Кривий Ріг” було зазначено 9, а не 8 червня, коли літаком скористався президент. Рейсів на 9 червня станом на зараз не заплановано.

Напрямок “Київ — Кривий Ріг” є доволі популярним. Зокрема, в топі “Укрзалізниці” цей напрямок був 9-им за популярністю (відповідно до звіту за перші п’ять місяців 2021 року). Потягами в цьому напрямку їздили 61 тисяча пасажирів, до Києва з Кривого Рогу значно менше — 55 тисяч.

Літак ATR 72-600, який здійснює рейси за цим маршрутом і який можна помітити на фото Офісу президента, розрахований на 72-ох пасажирів. Отже, щомісяця він перевозитиме понад 900 пасажирів за умови повного розпродажу квитків. Останні, до слова, коштують від 1619 гривень — як три квитки на потяг “Інтерсіті” за тим самим маршрутом. Утім, дорога літаком займатиме менш як годину часу, а потягом — 6 годин.

Після прибуття літака з президентом на борту його зустрічали місцеві посадовці та голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко. Серед тих, хто зустрічав, були Юрій Кісєль та актор “Кварталу 95” Юрій Корявченков (Юзік). Обидва з Кривого Рогу та є нардепами від “Слуги народу”.

У польоті Зеленського супроводжували голова Офісу президента Андрій Єрмак, його заступник Кирило Тимошенко, секретар РНБО Олексій Данілов, колишній голова “Укравтодору” та очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов і, вочевидь, фотографи та охорона.

Чи були на першому рейсі “Кривий Ріг — Київ” пасажири не з команди президента та його оточення — невідомо. ОПУ надає лише 1 фото з літака, і на ньому можна помітити певну кількість порожніх місць.