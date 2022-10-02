Під вибухи та повітряні тривоги: в Україні відзначають День вчителя

В Україні традиційно в першу неділю жовтня відзначають День вчителя. Українські педагоги особливо цінуються зараз, коли попри повітряні тривоги та необхідність спускати до укриття разом зі школярами, продовжують виконувати важливу роботу.

Про це повідомили #Букви.

Через російське вторгнення багато педагогів боронять Україну на фронті, поки інші викладають в умовах воєнного стану. Багато учнів навчаються онлайн або за змішаною системою навчання. Деякі змушені вчитися як це можливо, а багато дітей опинилися за кордоном і мають відвідувати школу країни, де вони знаходяться, з навчанням за українською програмою.

З професійним святом вчителів привітала перша леді Олена Зеленська. Вона пригадала історію виховательки з Чернігова Наталії Песоцької, яка місяць провела у підвалах інтернату й доглядала за 30 маленькими вихованцями. Після цього вона вивезла їх звідти. Перша леді наголосила, що “їхня робота – більше ніж робота, а головна професійна якість – бути людиною”. Наталія Песоцька отримала національну премію Global Teacher Prize Ukraine. Проте таких історій багато з 24 лютого.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що багато хто бачить результат роботи вихователів, вчителів, викладачів, які працею виховали “молодих, сильних, відданих Україні патріотів, які сьогодні відважно захищають свободу нашої держави”.

На окупованих територіях російські військові змушують переводити навчання на російські програми. Наприклад, у Маріуполі погрожували фільтраційними таборами, обмеженням гуманітарної допомоги тощо. У вересні освітян та медиків стали змушувати отримувати російські паспорти, а також здати українські, до 1 січня.

У Херсоні погрожували родичам керівників навчальних закладів, які перевели навчання в онлайн з підконтрольної Україні. Водночас в Енергодарі викрали деяких вчителів напередодні нового навчального року.

Попри погрози нечасто українські викладачі погоджуються співпрацювати, заявляв мер Мелітополя Іван Федоров. У місті на знак протесту звільнилися всі директори шкіл. За словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, в області теж були випадки, коли вчителя відмовлялися працювати на росіян.

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай підкреслив, що бути вчителем це “про турботу про майбутнє нашої держави”. Він наголосив, що пишається тим, що багато вчителів не зрадили Україні й продовжують навчати дітей навіть дистанційно. Гайдай додав, що освітній процес немає нічого спільного з репресіями та змушуванням працювати, як це роблять російські окупанти.