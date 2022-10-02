Під вибухи та повітряні тривоги: в Україні відзначають День вчителя

Про це повідомили #Букви.
Через російське вторгнення багато педагогів боронять Україну на фронті, поки інші викладають в умовах воєнного стану. Багато учнів навчаються онлайн або за змішаною системою навчання. Деякі змушені вчитися як це можливо, а багато дітей опинилися за кордоном і мають відвідувати школу країни, де вони знаходяться, з навчанням за українською програмою.
З професійним святом вчителів привітала перша леді Олена Зеленська. Вона пригадала історію виховательки з Чернігова Наталії Песоцької, яка місяць провела у підвалах інтернату й доглядала за 30 маленькими вихованцями. Після цього вона вивезла їх звідти. Перша леді наголосила, що “їхня робота – більше ніж робота, а головна професійна якість – бути людиною”. Наталія Песоцька отримала національну премію Global Teacher Prize Ukraine. Проте таких історій багато з 24 лютого.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що багато хто бачить результат роботи вихователів, вчителів, викладачів, які працею виховали “молодих, сильних, відданих Україні патріотів, які сьогодні відважно захищають свободу нашої держави”.
На окупованих територіях російські військові змушують переводити навчання на російські програми. Наприклад, у Маріуполі погрожували фільтраційними таборами, обмеженням гуманітарної допомоги тощо. У вересні освітян та медиків стали змушувати отримувати російські паспорти, а також здати українські, до 1 січня.
У Херсоні погрожували родичам керівників навчальних закладів, які перевели навчання в онлайн з підконтрольної Україні. Водночас в Енергодарі викрали деяких вчителів напередодні нового навчального року.
Попри погрози нечасто українські викладачі погоджуються співпрацювати, заявляв мер Мелітополя Іван Федоров. У місті на знак протесту звільнилися всі директори шкіл. За словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, в області теж були випадки, коли вчителя відмовлялися працювати на росіян.
Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай підкреслив, що бути вчителем це “про турботу про майбутнє нашої держави”. Він наголосив, що пишається тим, що багато вчителів не зрадили Україні й продовжують навчати дітей навіть дистанційно. Гайдай додав, що освітній процес немає нічого спільного з репресіями та змушуванням працювати, як це роблять російські окупанти.
“Нехай вищою винагородою за ваш громадянський подвиг будуть нові покоління української молоді, для яких наша країна та її духовні та національні цінності стануть підвалинами світогляду та життєвих принципів”, – наголосив він.
Павло Кириленко, глава Донецької ОВА, підкреслив, що ми не вибираємо час і обставини в яких жити, але “кожен із нас свідомо визначає свої дії”. Він нагадав, що у Донецькій області від рук окупантів постраждало 648 освітніх закладів, а повністю знищено 29 шкіл. За його словами, зруйновані навчальні заклади неодмінно будуть відбудовані.
“Ми знаємо, що школа, технікум, ліцей, університет – це значно більше, аніж просто будівля. Це передусім люди і цінності, які вони сповідують. І поки будете ви, доти й буде наша освіта. За роки нашої незалежності вже виросли покоління дітей, які не знають радянського рабства”, – наголосив він.
Нині українці борються за найцінніше – за мирне та щасливе майбутнє українських дітей, написав глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він заявив, що вчителя тримають надважливий фронт і “роблять це навіть під щоденними обстрілами”.
Заступник глави Херсонської облради Юрій Соболевський наголосив, що окупація та життя в непростих умовах не зламали педагогів, які продовжують підтримувати Україну.
“Однак вчителі Херсонщини показали свою незламність, мужність, відданість професії, дітям, країні. Приклад хоробрих жителів Херсонщини. Бо для них бути вчителем, не просто професія – це більше ніж робота. Бути вчителем на Херсонщині – давати цьому світу приклад того, як це, бути, в першу чергу, людиною!” – наголосив він.
- Станом на середину серпня близько 22 тисячі вчителів виїхали за кордон через повномасштабну російсько-українську війну. Однак, вони продовжуватимуть дистанційне навчання.
- Порівняно з 2022 роком, фінансування освіти скоротили на 17%, відтак на вищу освіту держава витратить 18,4 млрд грн – замість 22,7 млрд грн, як було в цьому році.