Триває чотириста п’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби було відбито понад 45 ворожих атак. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Протягом доби противник завдав 2 ракетних та 28 авіаційних ударів, зокрема, застосував 17 БпЛА типу “Шахед-136”. 14 з них були знищені нашими захисниками. Також ворог здійснив 7 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже російські загарбники і надалі використовують тактику терору.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил РБ продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. РФ і надалі використовує повітряний простір та територію РБ, її військову інфраструктуру. Зберігається присутність підрозділів противника у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Масютівка, Куп’янськ, Кам’янка та Першотравневе Харківської області та Новоселівське і Крохмальне – Луганської.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безрезультатні наступальні дії в районі південніше Кремінної. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Діброва, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Колодязі і Зарічне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмувати місто Бахмут — протягом доби наші захисники відбили близько 20 атак противника.

Одночасно противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинове, Первомайське та Мар’їнка, успіху не мав.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Для коригування вогню артилерії активно застосовував БпЛА.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати оборонні спроможності.

У пресслужбі зазначили, що росіяни продовжують грабувати цивільне населення, привласнюючи особисте житло громадян України. Так, в місті Старобільськ Луганської області, так звана окупаційна “влада” використовує представників комунальних служб для заселення військовослужбовців російських окупаційних військ у квартири та будинки, що тимчасово залишили громадяни України. Такі дії відбуваються під виглядом профілактичних перевірок показників лічильників комунальними службами.

Окрім цього, почастішали випадки вивезення цивільних громадян у невідомому напрямку без жодних пояснень після вибіркових перевірок мобільних телефонів.