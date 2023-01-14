Про це повідомив заступник керівника Головного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

За його словами, не менше 10 вертольотів Мі-8 та Мі-24 перебазовані на аеродром Мачулищі. Також Очікується перебазування літаків оперативно-тактичної авіації на аеродроми Білорусі.

Крім того, не виключається ймовірність польотів в повітряному просторі Білорусі російських вертольотів дальньої авіації.

“Зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів, застосування дронів-камікадзе по території України з повітряного простору Білорусі”, – підсумував Олексій Громов.

Раніше повідомлялося, що вище військово-політичне керівництво України не виключає спроби нової хвилі наступу з боку РФ, проте навчання, що будуть проходити у Білорусі в січні, не варто сприймати як пряму загрозу нового наступу на Київ.

За розвідувальними даними, для спроб можливого наступу Росія готує нову хвилю мобілізації, крім того, 150 тисяч раніше мобілізованих вже проходять підготовку на полігонах. Проте, Україна – самостійно і за допомогою партнерів – постійно моніторить ситуацію на фронтах і ситуацію щодо підготовки Росії до ймовірного повторного наступу.

Тим часом 16 січня на території Білорусі мають розпочатися спільні льотно-тактичні навчання білоруських і російських військових. Але, на думку начальника КМВА, ці навчання не варто сприймати як пряму загрозу нового наступу на Київ чи концентрованих ракетних ударів по столиці.

Зазначимо, що наприкінці 2022 року очільник Міністерства оборони України Олексій Резніков оцінив ймовірність наступу на Україну з Білорусі, зазначивши, що з “таким сусідом” ризик нового вторгнення залишається.

За оцінками Резнікова, якщо росіяни дійсно захочуть нову почати вторгнення з Білорусі, то навряд чи вони зможуть це зробити раніше лютого.

“Виходячи з того, що вони, провівши першу хвилю часткової мобілізації, за нашими оцінками, 150 тисяч одразу направили безпосередньо до України (вони воюють сьогодні замість тих втрат, яких зазнали росіяни вбитими та пораненими), а ще 150 тисяч готують у різних таборах на різних територіях: і в Росії, і в Білорусі, в частині тих окупаційних міст, з яких вони поведуть наступ”, – пояснив він.

Глава Міноборони додав, що обговорювати те, звідки може розпочатись новий наступ росіян – недоречно, адже все залежатиме не лише від планів окупантів, а й від готовності українських захисників.

“А ми готуємося до всіх ризикованих сценаріїв: Генштаб це пропрацьовує, доповідає на Ставці головнокомандувача, і, відповідно, все військово-політичне керівництво країни, починаючи від Верховного головнокомандувача, Президента України, в курсі, і ми готуємося до будь-яких сценаріїв. Навіть до найнеприємніших”, – наголосив Резніков.