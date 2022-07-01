У тимчасово окупованому та зруйнованому російськими армійцями Маріуполі продовжують знаходити тіла вбитих мирних мешканців. Ще понад сотню тіл знайдено під завалами однієї з будівель у місті.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його інформацією, у тимчасово окупованому Маріуполі знайдено чергову братську могилу.

Зокрема на Лівобережжі міста, за адресою вул. Київська 53, під завалами знайдено тіла понад сотні осіб. За словами Андрющенка, тіла загиблих там перебували з лютого.

“Окупанти поруч розбирають завали, знову про перепоховання не йдеться. Люди фактично продовжують жити в склепах”, – додав він.

Щодо ексгумації, то її, фактично, зупинено. Окупанти вирішили займатись “картинкою відновлення” міста, а не перепохованням загиблих маріупольців.

“Тимчасові вуличні могили потрохи перетворюються на постійні. Центральний район. Вул. Котляревского, 8-а, у двох кроках від “гуманітарного штабу” – могили з квітня. Досі”, – резюмував він.