Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його інформацією, у тимчасово окупованому Маріуполі знайдено чергову братську могилу.
Зокрема на Лівобережжі міста, за адресою вул. Київська 53, під завалами знайдено тіла понад сотні осіб. За словами Андрющенка, тіла загиблих там перебували з лютого.
“Окупанти поруч розбирають завали, знову про перепоховання не йдеться. Люди фактично продовжують жити в склепах”, – додав він.
Щодо ексгумації, то її, фактично, зупинено. Окупанти вирішили займатись “картинкою відновлення” міста, а не перепохованням загиблих маріупольців.
“Тимчасові вуличні могили потрохи перетворюються на постійні. Центральний район. Вул. Котляревского, 8-а, у двох кроках від “гуманітарного штабу” – могили з квітня. Досі”, – резюмував він.
- Нагадаємо, 27 червня 2022 року у Маріуполі пролунало три вибухи. Внаслідок них постраждали цивільні особи, зокрема діти.
- Також окупанти планують скоротити логістику до лінії фронту завдяки Маріуполю. Вони мають намір забезпечити повноцінне відновлення порту.