Приморський районний суд Одеси переніс підготовче судове засідання у справі активіста Сергія Стерненка, який є підозрюваним у справі про умисне вбивство і незаконне носіння холодної зброї, на 1 вересня.

Про це Стерненко написав в своєму Telegram-каналі.

“Засідання відклали на завтра о 10:00. Прокурор наполягає на СІЗО для мене”, – написав активіст.

Під час підготовчого засідання першого вересня суд розгляне клопотання прокурора про застосування до Сергія Стерненко запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Напередодні Сергія Стерненко облили невідомою рідиною перед входом до Приморського райсуду Одеси. Нападників затримали.

Також в цей день прокуратура подала клопотання про зміну Стерненко запобіжного заходу. Правоохоронці вимагають укласти підсудного в СІЗО без права застави.