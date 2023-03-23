У Литві сапери Збройних сил України розпочали місячний навчальний курс з розмінування, який передбачає не тільки передачу знань від інструкторів, а й надання необхідного для навчання обладнання, яке наші військові отримають по завершенню курсу.

Про це інформує пресслужба Міноборони з посиланням на слова міністра оборони України Олексія Резнікова.

За його словами, підготовка спеціалістів відбувається у рамках Північноєвропейсько-Литовської ініціативи з підготовки саперів (NLETI). Курс організований партнерами України — Данією, Ісландією, Норвегією, Фінляндією, Швецією та Литвою.

Також Резніков додав, що перший етап навчань відбудеться у Литві.

“Я вдячний своєму другу і колезі міністру оборони Литовської Республіки Арвідасу Анушаускасу та народу Литви за підтримку і за лідерство. Всього ж на сьогодні вже понад 20 держав-партнерів здійснюють матеріально-технічну підтримку та підготовку різних підрозділів з розмінування”, — наголосив міністр.

Додамо, що за словами начальника Навчального центру ДШВ ЗС України полковника Олександра Купінського, майже 8 тисяч українських десантників пройшли курс базової військової підготовки за кордоном.

Варто зазначити, що у Міністерстві оборони Італії підтвердили присутність 20 військових з України на військовій базі Сабаудія в Лаціо, водночас заявили, що курс тренування завершено. Армійці навчались користуватися системою протиповітряної оборони SAMP/T.