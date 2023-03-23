Про це інформує пресслужба Міноборони з посиланням на слова міністра оборони України Олексія Резнікова.
За його словами, підготовка спеціалістів відбувається у рамках Північноєвропейсько-Литовської ініціативи з підготовки саперів (NLETI). Курс організований партнерами України — Данією, Ісландією, Норвегією, Фінляндією, Швецією та Литвою.
Також Резніков додав, що перший етап навчань відбудеться у Литві.
“Я вдячний своєму другу і колезі міністру оборони Литовської Республіки Арвідасу Анушаускасу та народу Литви за підтримку і за лідерство. Всього ж на сьогодні вже понад 20 держав-партнерів здійснюють матеріально-технічну підтримку та підготовку різних підрозділів з розмінування”, — наголосив міністр.
Додамо, що за словами начальника Навчального центру ДШВ ЗС України полковника Олександра Купінського, майже 8 тисяч українських десантників пройшли курс базової військової підготовки за кордоном.
Варто зазначити, що у Міністерстві оборони Італії підтвердили присутність 20 військових з України на військовій базі Сабаудія в Лаціо, водночас заявили, що курс тренування завершено. Армійці навчались користуватися системою протиповітряної оборони SAMP/T.
- Українські захисники зуміли вразити американських інструкторів тим, як швидко вони навчились керувати системами ППО Patriot. Вони настільки швидко засвоїли основи системи Patriot, що їм дали додаткову, інтенсивну підготовку, яка рідко доступна навіть їхнім американським колегам.
- Як повідомляли #Букви, тепер система ППО Patriot має бути розгорнута в Україні найближчими тижнями – набагато раніше, ніж очікувалося – забезпечуючи країні додатковий захист від російських ракет.
- 20 березня Сполучені Штати Америки оголосили про надання нового пакету військової підтримки для України на $350 мільйонів.