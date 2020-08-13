72-річна білоруська письменниця українського походження Світлана Алексієвич вважає, що президенту країни Олександру Лукашенку слід негайно покинути займаний пост, поки в країні не пролилася кров.

Про це вона розповіла в інтерв’ю білоруській службі “Радіо Свобода”.

Письменниця вважає, що те, що відбувається на вулицях після оголошення попередніх результатів виборів свідчить про те, що “влада оголосила війну своєму народу”.

“Я бачу, як на очах суспільство радикалізується. Тому що те, як поводиться ОМОН, ми навіть не могли собі уявити … Ми бачили, як це відбувалося в інших країнах, але те, що у нас відбувається, коли стріляють в машину, де маленька дитина, і він лежить весь в крові, коли вагітну жінку б’ють, затриманих душать колінами … І сьогодні просто хапають людей, хапають на вулиці. Затримані сидять в спортзалах без їжі і води. І найголовніше – люди абсолютно мирні”, – зазначила вона.

На її думку, народ в Білорусі впевнений, що така реакція влади свідчить про те, що Лукашенко програв вибори Світлані Тихановській.

Вона пояснила таку масову впевненість в програші нинішнього білоруського лідера тим, що “ніхто навколо себе не бачить тих, хто б любив Лукашенко, тих, хто відстоює його, як відстоював раніше”.

Тихановська стала для білорусів не кандидатом в президенти, а свого роду “символом прагнення змін, спраги нового життя, спраги чесності, самопожертви для народу і свого чоловіка”.

“Вона зробила, що могла. Нічого поганого про неї сказати не можу. Тепер вже нехай чоловіки вийдуть на перший план. Ось уже Комітет національного порятунку, повинна вже зібратися еліта, суспільство повинно вступити в боротьбу, а не тільки три ці маленькі жінки”, – вважає письменниця.

Алексієвич зазначила, що вдячна протестуючим і вже постраждалим від рук ОМОНу за те, що вони “зберегли гідність” білорусів.

“Я просто закохалася в свій народ за останні кілька тижнів. Це зовсім інші люди, в цих людях зовсім інша сила. Раніше у мене було певне розчарування – тепер немає. Я просто хочу сказати, що нам треба бути більш організованим і що боротьба знайде і лідерів”, – зазначила вона.

Лукашенку Алексієвич сказала наступне:

“Піди, поки не пізно, поки ти не кинув народ у жахливу безодню, в безодню громадянської війни! Йди! Ніхто не хоче Майдану, ніхто не хоче крові. Тільки ти хочеш влади. І це твоє бажання влади вимагає крові”.

Довідка. Світлана Алексієвич – білоруська письменниця, журналістка, сценарист документальних фільмів.

Вона народилася в Івано-Франківську (Україна) в 1948 році.

Перший білоруський лауреат Нобелівської премії з літератури (2015 рік).

Найбільшу популярність здобули її книги в жанрі художньо-документальної прози “У війни не жіноче обличчя”, “Цинкові хлопчики”, “Чорнобильська молитва”. Твори Алексієвич присвячені життю пізнього СРСР і пострадянської епохи.

Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. За даними білоруського ЦВК, Тихановська отримала 9,9%, а Олександр Лукашенко – 80,23%. Вдень 9 серпня і в ніч на 10 серпня, після виборів президента, в Білорусі почалися масові протести.

10 серпня демонстранти у Білорусі провели нову акцію протесту. Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило смерть одного учасника акції протесту у Мінську.

12 серпня стало відомо про смерть затриманого у неділю 25-річного гомельчанина. Правоохоронці заявляють, що його було затримано за участь у масових заворушеннях, а рідні запевняють, що його не було серед мітингувальників.